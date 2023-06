Le Québec se débranche des Jeux de la francophonie

Le gouvernement du Québec a renoncé à envoyer une délégation aux Jeux de la francophonie à Kinshasa, en raison des risques liés à la sécurité et à la santé des athlètes et artistes qui auraient participé aux épreuves et aux manifestations, a indiqué au Devoir le ministère des Relations internationales.

Cette décision a été prise alors qu’un doute planait déjà sur la participation québécoise à l’événement, qui se tiendra du 28 juillet au 6 août.

« Cette décision n’est pas facile à prendre, mais elle est réfléchie et responsable », a déclaré une porte-parole du ministère, Sylvie Leclerc, par courriel, en invoquant des raisons de sécurité et de santé.

La semaine dernière, un représentant de la République démocratique du Congo (RDC), pays hôte, avait tenté de rassurer les États et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la francophonie, lors d’une réunion qui s’est tenue à Paris.

Le gouvernement du Québec avait également effectué deux missions de sécurité en RDC en prévision des jeux, en janvier et en mai.

« À l’issue de ces deux missions et des conclusions présentées par l’OIF lors du Conseil permanent de la Francophonie le 21 juin dernier, le Québec estime que les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour garantir la participation sécuritaire d’artistes et d’athlètes à ces Jeux », a indiqué la porte-parole.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, avait déjà laissé planer un doute sur la participation québécoise, il y a deux semaines.

Avant l’annonce de la décision québécoise, le directeur du Comité national des jeux, Isidore Kwandja Ngembo, avait affirmé au Devoir que l’événement est « un formidable tremplin pour les jeunes talents sportifs du monde francophone afin de se préparer notamment à participer aux Jeux olympiques ».

« Dommage pour les pays qui voudront priver à leurs jeunes talentueux une telle opportunité qui ne se présente qu’une fois tous les quatre ans, pour des raisons inavouées », déplorait-il déjà le 15 juin.

En plus de compétitions sportives, les Jeux de la francophonie sont aussi l’occasion pour des artistes des délégations de se produire lors de l’événement.

Plus de détails suivront