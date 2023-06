Connor McDavid remporte le trophée Hart

Connor McDavid a dominé la saison de la LNH.

Le capitaine des Oilers d’Edmonton a fait de même lors de la cérémonie de remise des prix de la ligue, lundi.

McDavid a remporté son troisième trophée Hart en tant que joueur par excellence de la LNH grâce à une campagne de 153 points, la plus importante de la LNH depuis les 161 points de Mario Lemieux en 1995-1996.

Le joueur de 26 ans a commencé la soirée en remportant son quatrième prix Ted Lindsay en tant que joueur le plus remarquable de la ligue, selon le vote de ses pairs.

McDavid a également remporté son cinquième trophée Art Ross en tant que meilleur buteur de la LNH, avec 25 points d’avance sur son coéquipier Leon Draisaitl, qui occupe la deuxième place, ainsi que son premier trophée Maurice Richard, à la suite d’une saison de 64 buts, la meilleure de la ligue.

McDavid, qui a également mené la LNH en termes d’aides avec 89, a déjà remporté le Hart en 2017 et 2021, et le Ted Lindsay en 2017, 2018 et 2021. Le Hart est décerné par l’Association des rédacteurs professionnels de hockey, tandis que le Ted Lindsay est choisi par les membres de l’Association des joueurs de la LNH.

Le défenseur des Sharks de San Jose, Erik Karlsson, a remporté son troisième Trophée Norris, son premier depuis 2015, en tant que meilleur défenseur de la ligue, tandis que le gardien des Bruins de Boston, Linus Ullmark, a remporté le Trophée Vézina pour la première fois en tant que meilleur gardien de but.

Le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, a remporté son sixième trophée Selke, son deuxième de suite, en tant que meilleur attaquant défensif.

Le joueur du Kraken de Seattle, Matty Beniers, premier choix de repêchage de l’histoire de la franchise, a remporté le trophée Calder en tant que recrue de l’année.

Le capitaine des Kings de Los Angeles, Anze Kopitar, a remporté pour la deuxième fois le Lady Byng, qui récompense le joueur qui allie le mieux l’esprit sportif et la conduite de gentleman.

L’entraîneur principal des Bruins, Jim Montgomery, a remporté le prix Jack Adams après avoir conduit les Bruins à la meilleure saison régulière de l’histoire de la LNH, avant de s’incliner au premier tour des séries éliminatoires.

L’attaquant des Flames de Calgary Mikael Backlund a remporté le trophée King Clancy, qui récompense le joueur ayant le mieux démontré ses qualités de meneur et son travail au sein de la communauté.

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh, Kris Letang, a reçu le trophée Masterton, qui récompense la persévérance, l’esprit sportif et le dévouement. Letang a été victime d’un accident vasculaire cérébral, pour la deuxième fois de sa vie, et a pleuré la mort de son père en l’espace de quatre semaines au cours de la saison.

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, a remporté le trophée Mark Messier.