Wembanyama, un battage médiatique inédit

Avant sa première conférence de presse au AT&T Arena, Victor Wembanyama a vu quelque chose que les Spurs ont fait construire pour l’occasion : une tour Eiffel bâtie avec des centaines de blocs Lego.

Wembanyama aime les Legos. Il a souri en voyant la réplique de quatre pieds de la tour. Ensuite, il s’est assis à côté du directeur général des Spurs, Brian Wright, et a commencé à parler affaires.

À 19 ans, le Français n’hésite pas à dire qu’il aime bien les Legos.

Il semble aussi très très mature pour son âge, alors que les Spurs misent sur lui pour se relancer. « Ils ont déjà commencé à bien s’occuper de moi », a dit l’athlète de sept pieds quatre.

C’est dans leur intérêt, car la planète entière les regarde. Ce n’est pas d’hier que le basketball est si populaire et que la NBA est une ligue mondiale : environ 25 % des joueurs de la ligue sont nés ailleurs qu’aux États-Unis.

Cependant, jamais un joueur de l’international n’a eu le même tapage médiatique : "Wemby" est déjà une marque mondiale et un phénomène global.

Même LeBron James n’a pas attiré autant d’attention à son entrée dans la ligue, il y a 20 ans.

Le « petit gars d’Akron », comme il aime s’appeler, est l’un des plus grands succès sportifs de l’histoire : il a grandi avec peu et il a trouvé gloire et fortune à son arrivée dans la ligue, avant de devenir le champion-pointeur de tous les temps. Et son parcours n’est pas terminé.

LeBron était une grosse, grosse affaire aux États-Unis en 2003.

Wembanyama l’est encore plus, et à l’échelle mondiale. C’est la différence.

S’il joue pour la France en Coupe du monde cet été (il le souhaite, mais les Spurs pourraient s’y opposer), il jouerait en Indonésie et aux Philippines.

Une cible sur le dos

Il sera le centre de l’attention le mois prochain en Ligue estivale, et aussi quand débutera la nouvelle saison de la NBA.

« En raison de tout le battage médiatique, il aura une cible dans le dos, a dit l’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich. « Au début, l’accent ne sera pas mis sur les schémas de jeux, mais plutôt à créer un environnement où il est à l’aise, où il peut être Victor. »

« Il n’est pas LeBron ou Tim (Duncan) ou Kobe (Bryant), ou qui que ce soit d’autre. Il est Victor, et c’est ce que nous voulons qu’il soit. »

Le joueur le plus utile de la récente finale a été le Serbe Nikola Jokic.

Celui de la récente saison a été le Camerounais Joel Embiid, qui a été le champion des pointeurs.

Dans la course au joueur le plus utile de la saison, il a devancé Jokic et le Grec Giannis Antetokounmpo.

Le trio s’est approprié les cinq derniers titres de joueur par excellence. Le Slovène Luka Doncic fait aussi partie de la crème de la crème.

Certains évoquent une formule Monde contre États-Unis lors du match des étoiles, ce qui serait tout un défi pour les Américains.

« David Stern n’est malheureusement plus avec nous, mais c’était vraiment sa vision que le basket ait un rayonnement aussi élargi, a dit le commissaire Adam Silver. S’il nous regarde de là-haut, je sais qu’il serait incroyablement fier de voir tout ça. »