Mathurin boucle la boucle et donne au suivant

Bennedict Mathurin, des Pacers de l’Indiana, boucle la boucle et donne au suivant à Basketball Sans Frontières des Amériques, à Longueuil. Le Montréalais était au volet mondial de l’événement il y a trois ans seulement.

Mathurin a été le premier Canadien à faire partie de la NBA Academy en Amérique latine, au Mexique. Au cégep Édouard-Montpetit, il fait partie des instructeurs, au même titre que deux autres Québécois dans la NBA, soit Chris Boucher, des Raptors, et Luguentz Dort, du Thunder.

À ce 12e camp BSF des Amériques, les autres entraîneurs sont des adjoints dans la NBA : Eric Khoury (Raptors), Rodney Billups (Blazers), Joe Boylan (Timberwolves), Quinton Crawford (Mavericks), Bruce Fraser (Warriors) et Jay Hernandez (Nets). À l’écoute et en action se trouvent une soixantaine de jeunes nés en 2006, parmi les meilleurs joueurs et joueuses du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes.

« C’est sûr que d’atteindre la NBA était un de mes plus grands objectifs, a dit Mathurin. Maintenant, j’y suis, alors j’essaie de redonner. C’est un peu un retour aux sources. Voir ces jeunes-là me rappelle moi-même quand je participais à un camp comme ça. »

Plus tôt ce mois-ci, l’athlète de Montréal-Nord a pris part au Adidas Eurocamp à Trévise, en Italie, partageant là aussi ses connaissances avec de jeunes espoirs.

Le joueur de 6 pi 5 po et 210 lb a disputé en 2022-2023 sa première campagne dans la NBA, après avoir été repêché au 6e rang. Il a inscrit en moyenne 16,7 points et 4,1 rebonds, en 78 matches.

L’Indiana a fait du bruit avant de ralentir et de rater les séries.

Le Québécois a dit s’être rapidement senti à sa place dans le circuit Silver. « Honnêtement, j’ai pris de l’aisance assez tôt — dès le camp d’entraînement et la ligue estivale, raconte-t-il.

« Dès que j’ai pu être à 5 contre 5 avec mes coéquipiers, c’était plaisant. C’était vraiment “le fun”. »

Au-delà des passages difficiles, il estime que les Pacers ont un brillant avenir. « J’essaie constamment d’apprendre et j’aime l’adversité, indique Mathurin, qui a eu 21 ans le 19 juin. Quand c’est dur, ça me permet de grandir. Je veux accomplir plusieurs choses. Je veux gagner un championnat. Je veux être un joueur étoile. »

Dans son cas, la confiance en soi est assurément un élément propulseur. C’est en partie ce que Mathurin veut enseigner à Basketball Sans Frontières. « Chaque jeune est différent et la confiance, certains en ont plus que d’autres, témoigne-t-il. C’est surtout une question de rassembler ce qu’il faut : du travail acharné, du talent et de la confiance. Ce sont les trois principaux ingrédients du succès. »