Hauser remporte l’or au triathlon de Montréal, le Québécois Paquet termine septième

L’Australien Matthew Hauser a remporté l’or en 53 min 47 s chez les hommes au triathlon de Montréal, qui commençait ce week-end, alors que le Québécois Charles Paquet a terminé septième, égalisant ainsi son meilleur résultat en carrière en World Triathlon Championship Series.

Paquet, qui a bien débuté avec un temps de 8 min 22 s à la nage, a terminé avec un temps de 54 min 10 s, bon pour la septième place. Il a fini à 23 secondes de Hauser.

Les meilleurs athlètes de la planète sont en action au Grand Quai du Port de Montréal.

Après les femmes en fin de matinée, samedi, les hommes y allaient à leur tour avec 750 mètres de nage, 20,16 kilomètres de vélo et cinq kilomètres de course à pied.

Paquet était très heureux de son temps, surtout chez lui, en sol québécois.

« De réaliser cela à la maison, devant famille et amis, ça fait du bien, je crois que je ne pouvais pas demander mieux, a-t-il dit. J’étais super excité. »

Deux autres Canadiens étaient en action. Tyler Mislawchuk a conclu sa compétition en 54 min 39 s et Martin Sobey en 56 min 55 s.

Alors que la course était très serrée jusqu’en moitié d’épreuve, la pluie est venue compliquer les choses pour les athlètes, qui ont dû redoubler de prudence.

Certains sont tombés de leur vélo en raison des bosses et de la pluie sur la route. Lors des virages, quelques athlètes ont choisi de débarquer de leur vélo et contourner à pied avant de rembarquer sur leur siège, dû aux autres athlètes près d’eux et aux risques de tomber.

Paquet se doutait que le parcours allait être glissant. Il a expliqué qu’il avait toutefois l’avantage d’être à l’avant du groupe.

« Je n’étais pas coincé par les autres, a dit l’athlète. J’essayais d’être le mieux positionné possible tout au long du parcours et de ne pas prendre de risque dans les virages. Je me disais que si je restais sur mes roues, le reste se jouerait à pied. »