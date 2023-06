Le CF Montréal blanchit le Nashville SC 1-0

Bryce Duke a inscrit un premier but en près de deux mois et le CF Montréal a blanchi le Nashville SC 1-0, mercredi soir, au stade Saputo.

Duke, qui n’avait pas marqué depuis le 29 avril à Kansas City, a obtenu son deuxième filet de la campagne pour permettre au Bleu-blanc-noir de signer la première victoire de son histoire contre le Nashville SC (10-4-5), à leur septième affrontement.

Au-delà de ce premier gain contre l’équipe du Tennessee, le CF Montréal (8-9-1) a enregistré un sixième jeu blanc consécutif à domicile en MLS, ce qui constitue un record de la MLS.

Pour le gardien Jonathan Sirois, il s’agit d’un septième blanchissage cette saison et d’un huitième toutes compétitions confondues. Il n’a pas alloué de but depuis le 15 avril, contre DC United.

Le Nashville SC s’est présenté à Montréal en n’ayant pas perdu à ses dix dernières sorties (7-0-3), soit depuis le 15 avril, face au New York City FC.

La troupe montréalaise était privée des services du défenseur Aaron Herrera, qui a été rappelé par le Guatemala en vue de la Gold Cup.

Le CF Montréal reprendra l’action dès samedi soir, en rendant visite au Charlotte FC.

Un seul suffit

Le Nashville SC est reconnu pour ses prouesses en défensive, mais Mathieu Choinière a donné un premier coup de semonce dès la première minute de jeu. Son tir du pied gauche a cependant contourné le poteau éloigné.

Les visiteurs ont réussi quelques percées en territoire montréalais et les défenseurs ont dû être aux aguets. Gabriele Corbo et Victor Wanyama ont tous deux accroché un rival, à la 13e et à la 19e minute respectivement, pour écoper un carton jaune.

Quelques minutes après qu’Ariel Lassiter eut raté une occasion dans la surface de réparation, le CF Montréal a profité d’une belle pièce de jeu pour ouvrir la marque.

Sunusi Ibrahim a fait preuve d’une belle combativité pour récupérer le ballon et il s’est appuyé en une-deux avec Mason Toye. Après avoir accepté la passe de Toye, Ibrahim a remis le ballon à l’entrée de la surface à Duke, qui a surpris le gardien Joe Willis à la 28e minute.

Le Bleu-blanc-noir aurait pu doubler son avance seulement cinq minutes plus tard, mais cette fois, Willis s’est imposé de façon spectaculaire aux dépens de Lassiter, en plongeant à sa gauche.

Le Nashville SC a amorcé la deuxième demie avec beaucoup plus d’aplomb et avec un peu plus de finition, il aurait pu prendre le contrôle de cet affrontement.

À la 47e minute, Shaquell Moore a servi un beau centre à Taylor Washington, mais sa déviation de la tête est passée par-dessus la barre transversale. Quelques secondes plus tard, Jacob Shaffelburg a été laissé seul dans la surface de réparation, mais il a envoyé le ballon très loin dans les gradins.

Washington a obtenu une autre belle occasion de marquer, à la 51e minute, mais Mathieu Choinière a bloqué sa tentative à la suite d’un très long repli défensif.

Le CF Montréal s’est ressaisi et il a également pris d’assaut le dernier tiers, mais lorsque ce n’était pas Willis qui stoppait les tirs de Lassiter, Wanyama ou Nathan Saliba, c’était la précision qui faisait défaut.

Néanmoins, la troupe de Hernan Losada a réussi à faire le travail en défensive pour confirmer son jeu blanc.