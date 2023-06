Monahan insiste, il ne s’est jamais senti aussi bien depuis quatre ou cinq ans

Sean Monahan insiste, cette fois il dit la vérité quand il affirme qu’il ne s’est jamais senti aussi bien depuis quatre ou cinq ans.

Monahan a été limité à 25 rencontres à sa première saison avec le Canadien de Montréal l’hiver dernier. Malgré tout, l’expérience l’a suffisamment charmé pour qu’il accepte une prolongation de contrat d’une saison et 1,985 million $ US avec le Tricolore plutôt que de tester le marché des joueurs autonomes.

« Je pense que je devais ça à moi-même, aux partisans et à l’organisation, a dit Monahan en visioconférence, au lendemain de l’annonce du contrat, mercredi. Les entraîneurs ont été incroyables avec moi et je me suis fait des amis pour la vie parmi mes coéquipiers. »

Une blessure à un pied puis une blessure à l’aine ont mis fin à la saison de Monahan, qui a disputé son dernier match le 5 décembre. L’Ontarien âgé de 28 ans a subi de nombreuses blessures et opérations au fil des dernières années, passant notamment sous le bistouri pour régler des problèmes à chaque hanche.

Monahan a admis qu’il a tout le temps le réflexe de dire qu’il se sent bien quand il parle aux journalistes. Il a donc insisté mercredi quand il a répété ce cliché.

« Il n’y a que moi qui sais vraiment comment je me sens et je peux dire que je me sens normal maintenant, a dit Monahan. Je n’hésite pas à faire quoi que ce soit. Je n’ai pas de restriction sur la glace. »

« Je patine deux ou trois fois par semaine et j’ai fait tout ce que je devais faire. Je suis prêt à me prouver que je suis encore un bon joueur. »

Monahan était justement un bon joueur pour le Canadien avant qu’il se blesse. Il a inscrit six buts et 11 aides et semblait avoir une cohésion naturelle avec les jeunes étoiles du Tricolore. Il excellait aussi dans le cercle des mises en jeu avec une efficacité de 55,1 %.

Il a noté avoir eu beaucoup de plaisir à jouer sous les conseils de l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

« Je pense que c’est facile de s’identifier à lui, de parler avec lui, a mentionné Monahan. Il comprend vraiment le jeu, le jeu d’aujourd’hui.

« Il veut vous voir progresser et il vous aide à le faire. Vous voulez travailler pour lui et avec lui parce qu’il est toujours positif et enthousiaste durant les entraînements. Je n’ai jamais vraiment eu un entraîneur comme lui au cours de ma vie. Il est absolument l’un des facteurs importants dans ma décision de revenir. »

Monahan croit qu’avec St-Louis et grâce aux décisions du directeur général Kent Hughes, le jour où le Canadien sera de nouveau compétitif n’est pas très loin. Surtout si les éléments importants peuvent éviter les blessures, ce qui n’a pas été le cas lors des deux dernières campagnes.

L’objectif de Monahan l’hiver prochain est d’ailleurs très simple. Une clause a été ajoutée à son contrat pour qu’il reçoive une prime de 15 000 $ s’il joue un certain nombre de matchs. Ce nombre ? Vingt-six.

« Je me disais que c’était drôle puisque j’ai joué 25 matchs la saison dernière. Le plus important pour moi sera de jouer une saison complète et d’aider l’équipe à lutter pour une place en séries, a dit Monahan. Je pense que nous aurons un groupe affamé. Il y a beaucoup de joueurs qui sont prêts à faire leurs preuves, à faire un pas dans la bonne direction.

« C’est un excellent groupe de gars et je suis heureux d’en faire partie », a-t-il conclu.