Les Alouettes devront jouer avec plus de cohésion

Il a été beaucoup question de la ligne à l’attaque des Alouettes cette semaine à l’entraînement. Et pour cause : elle a concédé six sacs au Rouge et Noir d’Ottawa en semaine 1.

« C’est clair qu’une performance de six sacs, on ne veut plus que ça arrive et on va s’arranger pour ne plus que ça arrive, a dit le garde Pier-Olivier Lestage à l’approche du match de vendredi, à Hamilton.

« On a regardé les bandes-vidéo et on a regardé ce qui il y avait à corriger. […] On a des nouveaux gars à plusieurs positions, un nouvel entraîneur et un nouveau livre de jeux : c’est clair qu’on va s’améliorer de semaine en semaine. »

Il a beaucoup été question d’erreurs de communication dans les discussions avec les joueurs et entraîneurs des Alouettes, ces derniers jours. Tous estiment toutefois que c’est une bonne nouvelle : ce sera plus facile à corriger.

« Je dirais qu’il ne s’agit que d’améliorer notre communication sur la ligne à l’attaque, a d’abord souligné l’entraîneur de la ligne à l’attaque, Luc Brodeur-Jourdain, en début de semaine. Il n’y a pas eu beaucoup de changements, mais on a un nouveau centre qui doit apprendre un nouveau langage, un nouveau quart et un nouveau livre de jeux. En combinant tous ces facteurs, ça amène parfois un synchronisme qui n’est pas à la hauteur de ce qu’on désire en début de saison. »

« Nous voulons toujours protéger le quart-arrière. C’est notre objectif depuis que Marc Trestman était l’entraîneur ici, a pour sa part indiqué le coordonnateur à l’attaque Anthony Calvillo mercredi. Les six sacs d’il y a deux semaines ont été les résultats d’une suite d’erreurs commises par un peu tout le monde, même notre quart qui parfois reculait trop profondément. Ce qui est une bonne nouvelle en soi : vous ne voulez pas que ce soit une seule personne responsable de tous ces sacs. […] Ce n’est pas tant ce qu’eux ont réussi que ce que nous avons raté. »

« En début de saison, les défenses t’apportent des trucs que tu n’as pas vus sur les bandes-vidéo, a renchéri Brodeur-Jourdain. On tente de tout planifier, mais on n’y arrive pas nécessairement. On a eu quelques surprises stratégiques en cours de rencontre, mais la réponse physique des joueurs a été excellente. »

D’ailleurs, le quart Cody Fajardo a pris bien soin de ne pas jeter ses joueurs de ligne sous le proverbial autobus pour cette contre-performance.

« C’était la semaine 1 ! Il y a plusieurs raisons pour expliquer cette contre-performance. D’abord, leur défense nous a montré des trucs que je n’avais jamais vus de la part de leur coordonnateur. On a dû apporter plein d’ajustements dans le feu de l’action. Nous serons 1000 fois meilleurs cette semaine. Il y a aussi de la pression qui est ma faute, parce que j’ai mis trop de temps à me défaire du ballon. Et il y a aussi des joueurs de ligne défensive qui gagnent leurs batailles à un contre un, car ils sont aussi payés pour jouer au football. »

Même si les Tiger-Cats n’ont réussi que deux sacs à leurs deux premières sorties, leur front défensif n’est pas à prendre à la légère car il sera assurément affamé, pour ce premier match devant ses partisans.

Lyon à l’écart

On ne sait pas encore qui va prendre la place de Brian Harelimana dans la formation des Alouettes, mais il semble qu’on sache déjà qui va remplacer le demi défensif Nafees Lyon contre les Tiger-Cats d’Hamilton.

Lyon ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers, mercredi, aux abords du Stade olympique. C’est plutôt Kabion Ento, qui fait présentement partie de la formation d’entraînement, qui a plutôt pris sa place lors des différentes répétitions de la défense.

On ne connaît pas la nature de la blessure de Lyon, qui s’était entraîné en compagnie du groupe plus tôt cette semaine. Face au Rouge et Noir d’Ottawa en semaine 1, il avait réussi trois plaqués.

Acquis des Elks d’Edmonton la saison dernière, Lyon avait amorcé six matchs avec les Alouettes, réussissant 27 plaqués en plus d’intercepter une passe, ramenée sur 52 verges pour un touché.

Harelimana a été libéré par les Alouettes dimanche. Le secondeur québécois, choix de quatrième tour des Alouettes en 2020, venait pourtant de signer un nouveau contrat de deux ans en avril dernier.

Lundi, l’entraîneur-chef Jason Maas avait expliqué qu’Harelimana a été victime de congestion à sa position.

Il sera remplacé par un joueur dont le nom fait actuellement partie de la liste des blessés des Alouettes.

Présentement, les noms du secondeur Bryce Notree, du demi défensif Kerfalla Exumé et de l’ailier défensif Avery Williams sont inscrits sur la liste des blessés pour un match.

Les Alouettes doivent fournir leur formation de 45 joueurs 24 heures avant leur prochaine rencontre vendredi à 19 h 30, quand ils rendront visite aux Tiger-Cats.