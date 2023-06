Lionel Messi pourrait jouer son premier match à Miami le 21 juillet

Lionel Messi devrait effectuer ses débuts en MLS avec l’Inter Miami le 21 juillet, à domicile, a confirmé l’équipe, mardi.

Le propriétaire Jorge Mas a déclaré à des médias locaux sélectionnés lundi que l’équipe et Messi ont conclu une entente et que les documents et son visa sont en voie d’être complétés. L’équipe a confirmé certains détails mardi à l’Associated Press, indiquant notamment que le contrat de Messi prendra fin au terme de la saison 2025 et qu’il est assorti d’une option pour la saison 2026.

Le contrat de Messi sera d’une valeur allant de 50 à 60 millions $ US par année, a indiqué l’équipe, mardi. Il ne peut pas le signer officiellement avant un certain moment en juillet, quand son contrat avec le Paris Saint-Germain arrivera à échéance.

Messi, qui est âgé de 35 ans, a annoncé le 7 juin qu’il poursuivra sa carrière à Miami. Le premier match de l’étoile argentine aura donc lieu à Fort Lauderdale face au Cruz Azul, dans un match de Leagues Cup.

L’équipe a aussi confirmé mardi qu’elle allait augmenter la capacité du DRV PNK Stadium de 3000 à 3200 sièges au cours des quatre prochaines semaines, augmentant la capacité maximale à environ 22 000 spectateurs.

L’Inter Miami est aussi en train de finaliser un contrat avec le milieu de terrain Sergio Busquets, un ancien coéquipier de Messi au FC Barcelone. Le Miami Herald a rapporté cette information en citant une source au sein de la ligue.