Sean Monahan reste avec le Canadien une saison de plus

Le Canadien de Montréal a consenti une prolongation de contrat d’une saison et 1,985 million $ US à l’attaquant Sean Monahan.

L’Ontarien âgé de 28 ans a été limité à 25 rencontres la saison dernière en raison d’une blessure à un pied et une blessure à l’aine. Il a inscrit six buts et 11 aides.

Monahan aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet. Il écoulait l’hiver dernier la dernière saison d’un contrat de sept, lui ayant rapporté un total de 44,625 millions $.

Le Canadien a acquis Monahan des Flames de Calgary l’été dernier. Il a également mis la main sur un choix conditionnel de premier tour en retour de considérations futures.

Choix de premier tour des Flames en 2013, sixième au total, Monahan a amassé 218 buts et 261 aides en 681 matchs en carrière dans la LNH.