Le CF Montréal attend l’une des équipes de l’heure de la MLS

Le CF Montréal connaît beaucoup de succès à domicile depuis le début de la saison, mais il fera probablement face à son plus grand défi, mercredi soir.

Mis à part un petit accident de parcours contre DC United, en avril, le Bleu-blanc-noir a été intraitable devant ses partisans en 2023. Il a gagné six de ses sept parties en MLS sur son terrain en plus d’ajouter deux victoires en autant de matchs lors du Championnat canadien.

Les hommes de l’entraîneur-chef Hernan Losada devront maintenant poursuivre leurs succès au stade Saputo en affrontant une des équipes de l’heure depuis deux mois : le Nashville SC (10-3-5).

On savait déjà que la formation du Tennessee n’était pas un adversaire facile, mais elle l’est encore moins par les temps qui courent. Le Nashville SC n’a pas subi la défaite à ses 10 derniers matchs (7-0-3) pour se propulser au deuxième rang de l’Association Est. Surtout, il affiche la meilleure défensive de la MLS avec seulement 13 buts alloués en 18 parties.

La bonne nouvelle pour le CF Montréal (7-9-1), c’est qu’il revient d’une semaine sans match et qu’il sera frais et dispos pour défendre cette réputation à domicile.

« Ça nous a demandé beaucoup d’énergie pour bâtir cette réputation à domicile et c’est quelque chose que nous devons maintenir pour le reste de la saison, a insisté Losada. C’est maintenant une question d’être compétitifs contre des équipes aspirantes à la coupe MLS. Nashville en fait partie. »

La troupe montréalaise sait à quoi s’attendre du Nashville SC et elle sait qu’elle devra s’armer de patience pour trouver des brèches. Les partisans pourraient avoir droit à une véritable partie d’échecs.

Depuis l’arrivée du Nashville SC en MLS, en 2020, le CF Montréal n’a toujours pas connu la victoire en six duels (0-4-2). Plus tôt cette saison, le Bleu-blanc-noir s’était incliné 2-0 au Tennessee, dans un match au cours duquel il n’a décoché aucun tir cadré malgré une domination au chapitre de la possession du ballon (65,2 pour cent contre 34,8).

« Nashville n’a pas peur de laisser le ballon aux autres équipes et de défendre en bloc compact. Nous venons de regarder quelques séquences vidéo. Ils sont à l’aise avec le fait d’absorber la pression et y aller de longues passes pour lancer la contre-attaque. Nous devons simplement élever notre jeu d’un cran et être prêts pour ce plan de match », a observé l’attaquant Chinonso Offor.

N’allez toutefois pas croire que le Nashville SC n’a pas les éléments pour alimenter le spectacle. Joueur le plus utile de la MLS en 2022, le milieu de terrain Hany Mukhtar a récolté 13 buts et sept passes décisives depuis le début de la campagne et il vient tout juste d’enregistrer un deuxième tour du chapeau cette saison, samedi.

En plus d’avoir la lourde tâche de percer cette défensive, le CF Montréal aura fort à faire pour museler celui qui vient d’être nommé le joueur de la semaine en MLS.

« Nous savons que c’est également une bonne équipe offensive. Ils ont de gros canons devant. Ce sera à nous d’imposer notre style de jeu », a expliqué le Québécois Mathieu Choinière.

« Ils ont de l’expérience et beaucoup de talent individuel, a ajouté Losada. Ils connaissent une bonne séquence et le meilleur joueur de la MLS joue pour eux. C’est une équipe compliquée, mais nous pouvons accomplir des choses spéciales à la maison. »

L’entraîneur-chef n’a pas tout faux. Surtout que le Nashville SC a éprouvé un peu plus de difficulté à l’étranger cette saison, comme c’est généralement le cas à travers la MLS, malgré une fiche acceptable de 3-2-3.

Les Montréalais espèrent que leurs partisans auront une fois de plus un impact sur le résultat final.

« Ce n’est pas facile d’aller jouer à l’étranger. Tu joues devant une foule bruyante qui appuie ton adversaire. Tu dois voyager aussi. Peut-être que ç’a un lien avec les fiches négatives à l’étranger, a indiqué Choinière. Quand nous jouons à domicile, la foule nous donne des ailes et de l’énergie. C’est plus facile de jouer dans cette situation. »