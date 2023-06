Les Alouettes reprennent l'entraînement

Les Alouettes de Montréal étaient de retour au boulot ce lundi, après avoir profité de leur première de trois semaines de congé au calendrier.

Si cette première semaine survient après seulement une semaine d’activité, elle ne pouvait arriver trop tôt.

« Ç’a fait du bien. C’est clair que de commencer avec une victoire et obtenir une semaine de congé tout de suite après casse notre rythme, mais on ne va pas se plaindre d’avoir une journée de congé, a noté le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage après l’entraînement aux abords du Stade olympique. C’est clair qu’on est frais pour retourner au travail. »

« Il y a du pour et du contre, a pour sa part indiqué le quart Cody Fajardo. J’ai pu voir ma famille, mon petit bonhomme que je n’ai pas vu depuis un mois. En revanche, on perd un peu de notre rythme.

« Mais c’est clair que l’un des côtés très positif [d’avoir un congé aussi tôt en saison] est qu’après un camp d’entraînement, on ressort avec plein de petits bobos et que ça permet à tous de prendre le temps de bien guérir tout ça. »

Luc Brodeur-Jourdain, l’entraîneur des joueurs de ligne offensive, a d’ailleurs estimé entre 1000 et 1200 répétitions le nombre de jeux effectués pendant les quelque trois semaines de camp à Trois-Rivières. Ajoutez à cela le match intra-équipe et les deux rencontres préparatoires et il est clair que tous les Alouettes ne sont pas ressortis de l’exercice frais comme une rose.

« Une semaine de récupération comme celle-là est la bienvenue », a-t-il laissé tomber.

« Le camp a été intense et ça va faire du bien aux gars, a dit le maraudeur Marc-Antoine Dequoy. Ça permet aux petites blessures de ne pas perdurer et se transformer en blessures plus graves. »

Améliorations à apporter

Sur le terrain, les joueurs ne semblaient pas rouillés et les différents exercices allaient bon train. Ça ne signifie tout de même pas que tout est au beau fixe après une victoire de 19-12 aux dépens du Rouge et Noir d’Ottawa en semaine 1.

« De façon générale, on veut s’améliorer sur tous les points, a souligné l’entraîneur-chef, Jason Maas. On veut être meilleur de semaine en semaine, peu importe notre évaluation de notre jeu. On ne veut pas se satisfaire d’une victoire à domicile. Comme équipe, on aspire à de plus grandes choses. »

Sans surprise, les journalistes ont questionné Maas au sujet des six sacs concédés à la défense d’Ottawa.

« Je savais que cette question s’en venait, a-t-il admis. Nous avons regardé le match et avons tout analysé. Y a-t-il place à l’amélioration ? Sans l’ombre d’un doute et la ligne à l’attaque fait partie des aspects que nous souhaitons améliorer. Les entraîneurs peuvent aider les joueurs avec des ajustements. Mais il y a beaucoup de très bonnes choses qui ont été accomplies par la ligne à l’attaque et c’est là-dessus que nous allons nous concentrer. »

« C’est surtout des problèmes de communications et le manque de données sur [le Rouge et Noir], a expliqué Lestage. Nous avions un plan de match, mais nous n’avions pas beaucoup de films sur leur défense. C’est clair qu’une performance de six sacs, on ne veut plus donner ça. »

Harelimana libéré

Ce retour au boulot s’est toutefois effectué sans le secondeur Brian Harelimana, qui a été libéré par les Alouettes dimanche. L’équipe en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux.

Le secondeur québécois a été un choix de quatrième tour des Alouettes en 2020. L’ex-porte-couleurs des Carabins de l’Université de Montréal s’est aligné 27 fois avec le club de football montréalais depuis — dont le premier match de la saison 2023 — récoltant 12 plaqués en défense, six autres au sein des unités spéciales, et trois sacs, en plus d’avoir provoqué un échappé.

L’athlète de six pieds deux pouces et 228 livres venait pourtant de signer un nouveau pacte de deux ans en avril dernier.

Selon l’entraîneur-chef Jason Maas, Harelimana est victime de congestion à sa position. Maas a indiqué qu’un des joueurs dont le nom sera retiré de la liste des blessés cette semaine, sans préciser lequel, pourrait effectuer le même boulot que le Lavallois de 27 ans.

Présentement, les noms du secondeur Bryce Notree, du demi défensif Kerfalla Exumé et de l’ailier défensif Avery Williams sont inscrits sur la liste des blessés pour un match. Les Alouettes ne sont pas tenus de retirer leur nom avant 48 heures avant leur prochain affrontement s’ils désirent ajouter un de ces joueurs à leur formation de 45 joueurs.

Les Alouettes disputeront leur prochaine rencontre vendredi, alors qu’ils rendront visite aux Tiger-Cats d’Hamilton