Les Blue Jays s’inclinent 11-7 contre les Rangers

Corey Seager et Ezequiel Duran ont chacun frappé quatre coups sûrs, et les Rangers du Texas ont battu les Blue Jays de Toronto 11-7, dimanche.

Seager a produit trois points et Duran a marqué trois fois. Les Rangers ont effacé un déficit de 6-0, en route vers la victoire dans le match décisif de la série.

« C’est l’une de nos plus belles victoires, je dirais, depuis le match d’ouverture, a confié Bruce Bochy, le gérant des Rangers, faisant référence à une séquence de cinq points lors d’une victoire 11-7 contre les Phillies de Philadelphie le 30 mars. Ils ont fait un travail formidable. »

Leody Taveras a ajouté trois coups sûrs et trois points produits, dont un simple décisif en cinquième manche et un circuit de deux points en septième manche.

« Je me concentre chaque jour pour faire de mon mieux, a dit Taveras. J’essaie d’apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. »

Duran et Taveras ont été les huitièmes et neuvièmes frappeurs d’une formation qui a terminé avec 15 coups sûrs.

« Ils ont fait beaucoup de dégâts avec leurs derniers frappeurs, a concédé le gérant des Blue Jays, John Schneider. On ne peut pas laisser une bonne attaque se mettre en marche comme ça. »

Whit Merrifield et Bo Bichette ont chacun produit deux points pour les Blue Jays, qui ont subi leur sixième défaite en neuf matchs. George Springer a frappé deux coups sûrs et a marqué deux points.

Le droitier des Blue Jays, Chris Bassitt, a concédé cinq points, dont trois mérités, et sept coups sûrs en trois manches et deux tiers de travail.

Quatre releveurs des Rangers ont combiné six manches et deux tiers de jeu pour un seul point concédé après que Jon Gray a connu des difficultés. John King (1-0) a lancé trois manches et un tiers sans aucun coup sûr concédé dans la victoire.