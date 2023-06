Les Blue Jays s’inclinent 4-2 face aux Rangers

Josh Jung et Jonah Heim ont frappé deux circuits de suite, et les Rangers du Texas ont battu les Blue Jays de Toronto 4-2, samedi.

Corey Seager a également ajouté un circuit, son 10e de la saison, en solo dans la septième manche, alors que les Rangers ont gagné pour la troisième fois en 10 matchs.

« C’est une bonne victoire pour nous, a déclaré le gérant des Rangers Bruce Bochy. C’était un peu compliqué ici récemment. »

Les Rangers ont pris les devants dès la deuxième manche grâce à un circuit de la recrue Jung, après un but sur balles concédé par García, et Heim a porté la marque à 3-1, sept lancers plus tard, grâce à Trevor Richards, dans un match disputé par les lanceurs d’enclos des Blue Jays.

« Trev a un peu tiré sur sa manche et a laissé quelques balles au milieu de la zone de prise, a dit Schneider. Ils peuvent marquer rapidement. Si vous regardez au-delà des deux circuits, il a fait un assez bon travail. »

Jung a vu une autre longue balle de deux points au champ opposé, à droite, être annulé lors d’une révision en quatrième manche, lorsque la balle a à peine franchi la clôture, juste à l’extérieur du poteau.

García a retiré Vladimir Guerrero fils au marbre pour mettre fin à la première manche après qu’un simple de Guerrero ait donné les devants aux Blue Jays.

Le voltigeur des Rangers a fait un attrapé spectaculaire sur la piste d’avertissement sur une frappe de George Springer pour terminer la cinquième manche, puis a commencé la sixième avec un attrapé en glissant sur une balle de Whit Merrifield.

« Si vous regardez les balles que nous avons mises en jeu aujourd’hui, pas seulement dans la neuvième manche, je pense que dans l’ensemble, il y a eu de gros retraits, a déclaré le gérant des Blue Jays, John Schneider. Les bâtons sont là, et nous avons du trafic. »

Dane Dunning (6-1) a permis six coups sûrs — dont quatre en première manche — et deux points, dont le 12e coup de circuit de Daulton Varsho, en six manches. Josh Sborz a lancé deux manches sans point concédé, et Will Smith a concédé deux simples en neuvième manche pour obtenir son 12e sauvetage.

« Je pense que cela permet de changer un peu la dynamique, a expliqué Dane Dunning, le lanceur partant. Les joueurs ont commencé à s’enflammer et à enchaîner les coups, ce qui leur a permis d’interrompre le rallye. »

Richards (0-1) a retiré les trois premiers frappeurs lors de son deuxième départ de la saison, puis les six suivants après le coup de circuit de Heim, avant de quitter la rencontre après le premier simple de García en quatrième manche.