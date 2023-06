Verstappen premier lors de qualifications chamboulées par la pluie

Le pilote Red Bull, Max Verstappen, a inscrit le temps le plus rapide samedi lors d’une séance de qualification chamboulée par la pluie au Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal. Il partira de la première place dimanche sur une grille de départ où, événement rarissime en Formule 1, se trouveront les voitures de huit équipes différentes parmi les 10 premières.

Ce sera la cinquième position de tête en huit occasions depuis le début de la saison pour le Néerlandais et meneur au championnat des pilotes. Mais à ses côtés se trouvera le pilote Haas, l’Allemand Nico Hulkenberg, qui n’était pas parvenu jusque-là à faire mieux que la 7e place à un départ.

Viendront ensuite des habitués de l’avant du peloton, c’est-à-dire, dans l’ordre, le pilote d’Aston Martin, l’Espagnol Fernando Alonso, et les deux pilotes Mercedes, les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell. Puis viendront des pilotes d’Alpine (Estaban Ocon), McLaren (Lando Norris et Oscar Piastri), Ferrari (Carlos Sainz) et même Williams (Alexander Albon), en dixième position.

Cet inhabituel ordre de départ est le produit d’une météo capricieuse qui a forcé les équipes et leurs pilotes à s’adapter sans cesse aux conditions changeantes lorsque la pluie s’arrêtait et permettait à la piste de s’assécher, avant de reprendre de plus belle.

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

« On a juste pris les bonnes décisions, en matière de pneus, au bon moment », a déclaré modestement Max Verstappen qui domine outrageusement la course au titre des pilotes cette année. « J’aime conduire sur une piste mouillée », a-t-il ajouté.

Vieux routier de la Formule 1, avec 191 grands prix au compteur, Nico Hulkenberg n’a pas boudé son plaisir, mais ne se faisait pas d’illusion non plus sur ces chances de garder longtemps derrière lui les pilotes des écuries plus rapides. « C’était fou. C’était amusant. C’est aussi inattendu. […] C’est agréable d’être en première ligne. On verra combien de temps cela durera. »

Stroll, Perez, Leclerc…

Avec de nombreux favoris qui ont eu plus de mal, samedi, à se tirer d’affaire sous la pluie et qui partiront loin derrière au départ de la course, la course de dimanche pourrait être l’occasion de marquer de précieux points à la course au championnat, a observé Fernando Alonso. Mais bien que des innovations techniques apportées par son équipe à Montréal semblent donner de bons résultats, il ne croit pas encore pouvoir véritablement menacer Max Verstappen. « Nous nous sommes rapprochés des Red Bull, mais nous ne sommes pas encore à leur niveau. »

Son coéquipier chez Austin Martin, le Montréalais Lance Stroll compte parmi ceux qui ont eu la main moins heureuse samedi avec la 13e place. C’est le cas aussi de l’autre pilote Red Bull, le Mexicain Sergio Perez (11e) et le pilote Ferrari, Charles Leclerc (11e).

Ce dernier en voulait contre son équipe pour sa lenteur à réagir aux changements de conditions durant les qualifications. « On se rend la vie tellement plus difficile. »

Lance Stroll se faisait plus philosophe. « On avait juste les mauvais pneus aux mauvais moments. »

La troisième et dernière séance d’essais libres s’était aussi déroulée sous la pluie en début d’après-midi samedi. L’occasion était belle pour rattraper un peu le temps perdu la veille et raffiner les réglages en vue des qualifications plus tard dans la journée et de la course de dimanche qui ne devrait pas se dérouler sous pluie, à en croire les prévisions météorologiques.

Les équipes avaient joué de malchance vendredi lors de leurs premiers tours de roue sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame. La première séance d’essais libres venait à peine de commencer lorsqu’une panne de voiture suivie par des problèmes avec le système de caméras de sécurité du circuit ont tout arrêté. Rallongée pour l’occasion d’une demi-heure, la deuxième séance d’essais avait été plus productive bien que, encore là, marquée par toutes sortes d’incidents jusqu’à ce que de premières gouttes de pluie tournent au déluge en fin de séance.

Domination écrasante de Red Bull

De 4,4 km de long, le circuit Gilles-Villeneuve se caractérise par sa succession de lignes droites à haute vitesse et de freinages appuyés pour négocier des virages serrés où il faut oser attaquer les vibreurs, mais se méfier des murets et de la pelouse qui bordent la piste de près. Il n’est pas rare que les incidents en piste et le mauvais temps viennent bouleverser le déroulement des courses au point où, jusqu’à présent, 80 % des éditions précédentes ont eu besoin qu’on sorte en piste au moins une fois la voiture de sécurité pour ralentir et regrouper peloton.

Reprenant les affaires là où elle les avait laissées l’an dernier, Red Bull a écrasé la compétition depuis le début de la saison, avec sept victoires en sept courses, dont cinq remportées par le champion du monde en titre, Max Verstappen.

C’est derrière les Red Bull que la lutte s’est faite intéressante jusqu’à présent cette année, au moins trois équipes pouvant prétendre au titre de meilleure des autres.

Deuxième au championnat des constructeurs et grande rivale des Red Bull, l’écurie Mercedes a connu un lent départ, mais s’en tire beaucoup mieux depuis quelque temps. Chouchous de la foule, les Ferrari n’ont pu faire mieux, jusqu’à présent, que le quatrième rang, derrière les Aston Martin.

Au septième rang sur 10 équipes l’an dernier, l’équipe du milliardaire canadien Lawrence Stroll est la grande surprise du début de saison. Sa nouvelle recrue de 41 ans et double champion du monde, Fernando Alonso, occupe même la troisième place du championnat des pilotes, derrière les deux hommes de Red Bull, à la faveur de cinq podiums en sept courses. Lance Stroll a eu moins de succès et figure pour le moment au huitième rang.

Le signal de départ de la course d’un peu plus de 305 km sur 70 tours doit être donné à 14 h dimanche.