Première journée d’essais amputée au Grand Prix du Canada

Les pilotes de l’écurie Mercedes ont dominé, vendredi, les premières séances d’essais libres du Grand Prix du Canada, marquées par de nombreuses interruptions.

Les Britanniques Lewis Hamilton (1 min 13,718 s) et George Russell (1 min 13,745 s) ont été les plus rapides sur le circuit Gilles-Villeneuve, au volant de leurs Flèches d’argent, lors de la deuxième séance d’essais libres en vue de la course de dimanche.

Ils ont été suivis par les pilotes Ferrari, Carlos Sainz (3e) et Charles Leclerc (5e), Fernando Alonso (Aston Martin) occupant la 4e place et les deux pilotes Red Bull, Max Verstappen (6e) et Sergio Pérez (8e), suivant non loin derrière. L’autre pilote Aston Martin et fils du pays, Lance Stroll, arrive juste après (9e).

La panne sur la piste de l’île Notre-Dame d’une voiture de l’équipe Alpine, tout de suite suivie par des problèmes avec le système de caméras de sécurité du circuit de 4,4 km de long, avait ruiné la première séance d’essais libres de la journée. Allongée de 30 minutes pour compenser un peu le temps perdu, la deuxième séance s’est déroulée sous un ciel lourd et a été marquée par de nombreuses interruptions dues à toutes sortes d’incidents et de problèmes mécaniques, avant de se finir sous un déluge.

Les équipes auront une autre séance d’essais en début d’après-midi samedi pour trouver les bons réglages en vue des qualifications, qui doivent se tenir à partir de 16 h. La course sera lancée dimanche après-midi et consistera en un peu plus de 305 km en 70 tours.

Impérial depuis le début de l’année, le champion du monde en titre, Max Verstappen, pourrait remporter, ce week-end, la 40e victoire de sa jeune carrière. L’escale montréalaise pourrait aussi marquer une nouvelle étape de l’histoire de son équipe, Red Bull, qui franchirait ainsi le cap des 100 victoires depuis sa première course, en 1997.

Aston Martin fera tout ce qu’elle pourra pour repousser ce moment. Forte d’un tout aussi excellent que surprenant début de saison, l’écurie du pilote montréalais Lance Stroll et de l’Espagnol Fernando Alonso est débarquée sur le circuit de l’île Notre-Dame avec des innovations sur ses bolides qui, espère-t-elle, lui permettra de reprendre l’ascendant dans la course au deuxième rang, derrière les Red Bull. Ces innovations concerneraient notamment le dessous des voitures, qui, contrairement à ce qu’on pourrait croire, génère jusqu’à 60 % de l’appui aérodynamique des F1.

Alerte météo

Les pilotes de Formule 1 disent souvent que le Grand Prix du Canada est l’un de leurs préférés de la saison, qui devrait en compter 22 cette année, après l’annulation de celui d’Émilie-Romagne, en Italie, en raison d’inondations. Outre l’ambiance de fête et la proximité de la ville, ils aiment ce circuit, dit semi-urbain, avec sa série de lignes droites qu’ils parcourent à folle vitesse avant de freiner brutalement pour négocier des virages serrés où il faut oser attaquer les vibreurs, mais se méfier des murets et de la pelouse qui bordent la piste de près.

Il n’est pas rare que les incidents en piste et le mauvais temps viennent bouleverser le déroulement de la course à Montréal. Cela pourrait de nouveau se produire ce week-end, puisque de la pluie est attendue.

Lutte à trois derrière les Red Bull

Reprenant les affaires là où ils les avaient laissées l’an dernier, les pilotes Red Bull survolent le championnat depuis le début de la saison, avec sept victoires en sept courses, dont cinq remportées par le champion du monde en titre, Max Verstappen. Le Néerlandais de 25 ans et déjà double champion du monde mène facilement le championnat des pilotes avec 170 points, déjà loin devant son plus proche poursuivant, son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez (117 points).

C’est derrière les Red Bull que la lutte se fait intéressante, au moins trois équipes pouvant prétendre au titre de meilleure des autres.

Éternelle rivale des Red Bull, l’écurie Mercedes a connu un lent départ, mais s’en tire beaucoup mieux depuis qu’elle a tourné le dos à un concept aérodynamique qui la servait mal depuis l’an dernier. Ses deux pilotes, Lewis Hamilton et George Russell, ont confirmé ce retour en force au Grand Prix de Barcelone, il y a deux semaines, en montant respectivement sur les deuxième et troisième marches du podium.

Grande surprise du début de saison, l’écurie Aston Martin, du milliardaire canadien Lawrence Stroll, a bondi du septième rang sur dix équipes, en 2022, au statut de sérieuse candidate à la deuxième place. Sa nouvelle recrue, le pilote de 41 ans et double champion du monde Fernando Alonso, est actuellement troisième au championnat des pilotes (99 points), à la faveur de cinq podiums en sept courses depuis le début de la saison. Son jeune coéquipier, Lance Stroll, a eu moins de chance, étant notamment victime, avant même la levée du rideau, d’une vilaine chute de vélo dont il ne s’était pas complètement remis avant l’avant-dernier Grand Prix. Il figure pour le moment au huitième rang du classement des coureurs avec 35 points.

Quatrième au championnat des constructeurs, Ferrari se montre rapide en qualifications, mais a du mal, jusqu’à présent, à maintenir le rythme durant toute une course. Dixième à Barcelone, le Monégasque Charles Leclerc a prévenu, jeudi, les nombreux partisans des voitures rouges qu’ils ne devaient pas entretenir trop d’attentes ce week-end. « On arrive avec aucune véritable amélioration sur la voiture. Aussi, je ne m’attends à aucun miracle. On devra tirer le maximum de ce qu’on a déjà. »