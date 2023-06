L’amour gratuit de la course du signaleur

La Formule 1 est le rêve suprême des pilotes et de leurs ingénieurs. C’est aussi celui de travailleurs anonymes qui oeuvreront au Grand Prix du Canada bénévolement.

Vous les verrez ce week-end sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame aux côtés de Max Verstappen, Lewis Hamilton et Lance Stroll. Surtout si ces derniers rencontrent un problème mécanique ou qu’ils se montrent trop imprudents lors d’un dépassement. Ce sont les signaleurs, les équipes d’urgence et les techniciens de maintenance qui, à l’instar de centaines d’autres bénévoles, permettent la tenue du « plus grand événement sportif et touristique annuel au Canada ».

Comme bien des Québécois, Michel Tremblay et sa famille avaient l’habitude, l’été, d’aller installer leur roulotte en pleine nature, près d’un lac, dans les Laurentides. Mais à la différence des autres, ils y allaient pour se faire réveiller le matin par le bruit des moteurs de voitures de course sur le circuit Mont-Tremblant. « Pour nous, c’était comme notre chalet. La roulotte était juste à côté des paddocks. Le soir, on profitait de la nature, du lac juste à côté. Le jour, on était signaleurs chacun à notre tour, pendant que l’autre s’occupait des enfants. »

Les signaleurs de course sont ces travailleurs de piste habillés d’une combinaison et armés de drapeaux de couleurs servant à signaler aux pilotes, par exemple, la présence d’un danger sur la piste (drapeau jaune), qu’un concurrent cherche à les dépasser (drapeau bleu) ou que la course est interrompue (drapeau rouge). Leur tâche est aussi de relayer leurs observations au directeur de course et d’intervenir en cas de problème sur la piste.

Michel Tremblay se souvient parfaitement du moment où il a su qu’il allait en devenir. « C’était au début des années 2000. C’était la première fois que j’allais au Grand Prix. On était au virage 8, dans les tribunes 31, et [le pilote allemand] Nick Heidfeld a fait une sortie de piste juste devant nous. Ce n’était rien de grave. Mais quand j’ai vu l’intervention pour le sortir de là, lui et sa voiture, j’ai su que je voulais faire ça. »

850 bénévoles

Ils devraient être environ 140 signaleurs autour du circuit Gilles-Villeneuve pour la fin de semaine du Grand Prix du Canada. De ce nombre, un peu moins de la moitié seront du Québec, les autres venant du reste du Canada, des États-Unis et quelques-uns même d’Europe, sinon de plus loin encore. Ils feront partie des quelque 850 bénévoles qui seront en action, au même moment, comme personnel médical, pompiers, techniciens de maintenance de la piste, officiels dans les puits ou encore responsables de l’alimentation et du bien-être de toute cette petite armée.

Environ le tiers de cette armée est composé de femmes, dit Elise Racette, présidente de l’Automobile Club de l’Île-Notre-Dame, l’organisme officiellement responsable de l’organisation du Grand Prix du Canada à Montréal, aux côtés de son promoteur, le Groupe de course Octane, présidé par François Dumontier.

Certains de ces bénévoles n’ont pas besoin de compétences particulières. « Ces postes se pourvoient rapidement depuis qu’il y a la série de Netflix Drive to Survive », rapporte Elise Racette. Pour les signaleurs, on exige une formation et une expérience préalable d’au moins huit jours de compétition que les candidats peuvent accumuler dans d’autres séries de courses d’autos, de karting ou de motos.

Sans aller jusqu’à parler de rareté de main-d’oeuvre dans le monde des signaleurs au Québec, la présidente de leur association, qui compte une centaine de membres, Cynthia Coderre, constate qu’on est loin de l’engouement des années où Jacques Villeneuve brillait en Formule 1.

Un bon signaleur, dit-elle, travaille en équipe, est discipliné, maintient une bonne communication, se tient prêt à intervenir au moindre danger et ne craint pas de passer de longues heures en bord de piste par tous les temps. Passionnés de course motorisée, les signaleurs appartiennent à une grande famille qui se retrouve lors d’événements, grands ou petits, et carbure à l’adrénaline que procure une intervention en piste.

Une passion qui fait vroum

Quand on leur demande pourquoi ils n’ont pas droit à un salaire, même lors d’un événement de l’ampleur du Grand Prix du Canada, ils ne savent souvent pas quoi répondre. « J’avoue ne m’être jamais posé la question, dit Elise Racette. J’imagine que c’est comme au marathon, ou aux Jeux olympiques. »

C’est une règle de l’instance suprême du sport : la Fédération internationale de l’automobile (FIA), explique François Dumontier. « C’est pour préserver leur impartialité. » Imaginez le risque de controverse, dit-il, si, du temps de la féroce rivalité entre Jacques Villeneuve et Michael Schumacher, un signaleur payé par le promoteur du Grand Prix du Canada avait agité un drapeau bleu à l’intention de l’Allemand pour lui indiquer de laisser passer devant lui le champion local ?

Signaleuse depuis 1997, Brigitte Lemieux est déjà contente qu’on lui offre le lunch et un chandail aux couleurs du Grand Prix du Canada chaque année. « Je paierais pour être là. C’est mon loisir. Comme d’autres font du ski, ou de la marche en forêt. » Et le Grand Prix est le point d’orgue de sa saison.

Comme elle y travaille depuis longtemps, elle sera commissaire dans la ligne des puits et assistera au départ de la course, dimanche, tout au bord du muret. « C’est capotant. On sent le sol vibrer sous nos pieds. » Elle devra, entre autres, s’y montrer extrêmement vigilante pour signaler sans délai un pilote qui ne parviendrait pas à faire décoller son bolide, sans quoi l’affaire pourrait rapidement tourner au drame.

Martin Tremblay sera aussi en combinaison de signaleur aux premiers virages, tout comme sa conjointe, Isabelle, et leur fille cadette, Mélissa, qui en sera à son deuxième Grand Prix du Canada. « Avec l’âge, on fait un peu moins de courses chaque année, mais le Grand Prix, c’est le summum. Et quand tu aimes la course automobile, il n’y a pas de meilleurs billets. »

Leur fille aînée, Annie-Claude, ne jouera pas des drapeaux avec eux. De ses étés d’enfance passés « au chalet », elle a surtout gardé le goût des longues promenades en forêt et est devenue garde-chasse.