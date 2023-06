Du côté de l'environnement, la F1 carbure au vent

La Formule 1 est un spectacle haut en stupre, en vitesse et en octane. L’objectif de ses organisateurs de la rendre entièrement carboneutre à la fin de la décennie forcera une foule de changements, à commencer par ce qui tient dans le réservoir de ses monoplaces. On sait maintenant que c’est du vent.

La première étape vers une série complètement décarbonée au plus tard en 2030 est un changement de carburant. La F1 veut adopter un échéancier très serré et elle commencera par imposer à ses écuries un carburant synthétique entièrement carboneutre dès la première course de son calendrier 2026.

C’est un geste presque uniquement symbolique. Le circuit de la F1 n’émet pas loin de 250 000 tonnes de CO 2 chaque année. Les émissions de gaz à effet de serre de ses monoplaces sur la piste représentent 0,7 % de ce total.

Oxymore

Mais la F1 espère que, si un carburant synthétique voit le jour grâce à ses efforts, les deux milliards d’automobiles dans le monde — plusieurs fièrement pilotées par ses plus grands supporteurs — pourront aussi en mettre dans leur réservoir.

Car l’objectif réel est celui-ci : la continuité dans le changement. Ce slogan oxymoronique résume le contexte dans lequel la F1 se trouve en 2023. D’abord, le climat est si capricieux qu’il affecte déjà ses activités. Le mois dernier, des inondations historiques et meurtrières ont forcé l’annulation du Grand Prix d’Émilie-Romagne, en Italie.

Ensuite, la série tient mordicus à verdir son image. Fournir sa part, en théorie, pour minimiser son impact environnemental. Surtout : s’assurer que ses millions de fans dans le monde n’ont pas honte d’aimer la course automobile. Ils sont des milliers à Montréal cette fin de semaine à espérer que la F1 atteindra son objectif.

Le professeur en sciences de la décision de HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, Pierre-Olivier Pineau, use de prudence. Ce que tente de faire la F1 est peut-être réaliste, selon l’expert en politique énergétique, mais une bonne partie de son plan demeure illusoire.

« Je trouve la solution élégante, sans croire à son application à grande échelle, dit-il. Je comprends la F1 de faire ça : elle verdit son image en parlant de carboneutralité. Je crois à ce carburant, et la F1 a les moyens de l’adopter. Mais tant qu’on valorise le fait de rouler toujours plus vite sur les routes, on se trompe. »

Soutenir le rêve de la voiture hyper rapide est incompatible avec les objectifs climatiques, rappelle Pierre-Olivier Pineau. « Il faut sortir du modèle de la voiture solo. Il faut trouver d’autres manières de faire rêver le public. »

Du vent dans le réservoir

Les pétrolières ne veulent évidemment rien savoir. Les dirigeants de la Formule 1 leur laissent d’ailleurs le soin de développer ce carburant. Le géant pétrolier saoudien Aramco est un proche partenaire de la série. D’autres s’associent plutôt à ses écuries. Shell s’affiche avec Ferrari.

Porsche, qui prévoyait rejoindre les rangs de la F1 à partir de 2026 jusqu’à son désistement plus tôt ce printemps, travaille elle aussi d’arrache-pied avec ExxonMobil dans la mise au point d’un tel carburant. Son usine pilote Haru Oni à Punta Arenas, au Chili, représente à ce jour l’exemple le plus avancé d’une production idéale d’un carburant aux émissions de carbone nulles.

Non sans un peu d’ironie, quand même, l’usine se trouve sur un chemin appelé « Route de la fin du monde ». Porsche espère commercialiser à petites doses son carburant synthétique dès 2026.

L’usine chilienne produit du carburant à partir de sources renouvelables, comme le vent. Des éoliennes alimentent un électrolyseur qui génère de l’hydrogène, auquel est ajouté du gaz carbonique capté directement dans l’atmosphère. Ce méthanol est ensuite raffiné pour produire différents types de carburant, allant d’un ersatz de kérosène à une forme d’essence riche en octane capable d’animer aussi bien la vieille cylindrée d’une Porsche 930 des années 1970 que le V6 turbo de 1,6 litre à assistance électrique que les voitures de formule 1 utiliseront en 2026.

Jusque dans l’avion

Si elle veut être entièrement carboneutre, la F1 devra aussi revoir ses déplacements d’une piste de course à la suivante. Les avions qu’elle monopolise génèrent eux aussi beaucoup d’émissions polluantes.

Non sans hasard, des géants de l’aviation espèrent eux aussi troquer le kérosène pour un carburant synthétique moins polluant. Le consortium SAF+ a été formé à Montréal par des sociétés qui comprennent Airbus, Air Transat et la société pétrochimique Parachem. Le mois dernier, SAF+ et Pratt Whitney Canada ont amorcé les premiers essais à bord d’un Airbus A220 d’un carburant 100 % synthétique. Le gouvernement du Québec a versé 17 millions de dollars pour faire avancer ce projet.

SAF+ et Québec espèrent ensuite bâtir dans la province des usines capables de transformer le vent, l’eau et certains déchets industriels en carburant carboneutre.

Le Québec compte plus de 30 millions de tonnes de biomasses. Il s’agit de déchets comme les retailles de bois des papetières. Un processus de biométhanisation les transformerait en un gaz naturel renouvelable duquel pourraient aussi dériver des carburants comme celui dont rêve la F1.

« Je pense que produire un tel carburant sera possible, mais il va coûter cher, dit Pierre-Olivier Pineau. Surtout qu’on améliore la situation sans améliorer les comportements. Changer les comportements devrait être une priorité. »

Les autos sont sans cesse plus grosses et plus énergivores, peu importe ce qui les anime. Ça aussi, c’est une situation à corriger si on souhaite réellement réduire l’empreinte énergétique mondiale. Sinon, la quête d’une source d’énergie renouvelable ne sera que ça : du vent.