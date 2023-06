Un calendrier moins polluant pour la F1? Pas pour demain

C’est de loin la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre de la Formule 1. Et pourtant, elle ne semble pas près de rationaliser son calendrier de courses afin de réduire les distances parcourues par ses équipes.

C’est à donner le tournis. Après un début de saison en Asie et en Océanie, le grand cirque de la Formule 1 était à cheval entre l’Asie et l’Europe (Azerbaïdjan) il y a un mois et demi, avant de se rendre aux États-Unis (Miami) la semaine suivante, puis de repartir pour l’Europe, et de finalement débarquer à Montréal cette semaine. Aussitôt le Grand Prix du Canada terminé, elle remettra les voiles pour l’Europe dans une course folle qui la fera repasser par l’Asie, puis les Amériques, puis encore l’Asie.

Il n’est pas étonnant que près des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre (GES) de ce bien nommé championnat du monde tiennent à ses déplacements. Pas ceux de ses bolides en piste, qui représentaient à peine 0,7 % du total durant la saison 2018, mais ceux de l’ensemble du matériel requis pour chaque course (45 %), qu’on transporte chaque fois par avion, par navire et par camion, ainsi que des membres des équipes et de leurs nombreux partenaires (28 %).

Il n’est pas étonnant non plus qu’ayant promis d’atteindre la carboneutralité d’ici 2030, les dirigeants de la Formule 1 essaient de voir ce qui pourrait être fait pour réduire toute cette distance parcourue en rationalisant notamment l’ordre des courses. Ils parlent d’une « régionalisation » du calendrier, qui ferait en sorte que toutes les épreuves européennes se tiendraient l’une à la suite de l’autre, comme toutes celles du bloc nord-américain et celles en Asie… De façon à réduire le nombre d’allers-retours aux quatre coins du globe et à diminuer le recours au transport aérien, plus polluant.

« Mais ce n’est pas un problème facile à régler et il faudra du temps », avait déclaré l’automne dernier le directeur sportif de la F1, Ross Brawn.

Des courses sous la neige

Le président et chef de la direction du Groupe de course Octane et promoteur du Grand Prix de Montréal, François Dumontier, partage cet avis. « C’est un sujet dont on a discuté souvent entre promoteurs et avec la Formule 1. On reconnaît que l’objectif est louable et qu’il y aurait une logique à faire cela, mais c’est plus facile à dire qu’à faire parce qu’on a chacun nos contraintes et nos réalités », a-t-il déclaré en entrevue au Devoir la semaine dernière.

À Montréal, par exemple, on se souvient que les premiers Grands Prix de F1 sur le circuit de l’île Notre-Dame se tenaient par de froides journées d’automne, et qu’il a même neigé sur la toute première course, en octobre 1978. Tenir l’événement avant le mois de juin pourrait aussi être risqué, compte tenu des caprices du printemps québécois, dit François Dumontier. Puis, il faut tenir compte du fait que le circuit Gilles-Villeneuve se trouve dans un parc partagé avec l’ensemble de la population, et qu’il faut se coordonner avec une industrie touristique qui planifie ses activités souvent plusieurs années d’avance, notamment dans le cas des congrès.

La Formule 1 envisage deux scénarios principaux : tenir le Grand Prix du Canada après celui de Miami au début de mai ou le placer juste avant ceux d’Austin, au Texas, et de Mexico, en octobre, rapportait La Presse cette semaine.

François Dumontier répète qu’il n’est pas fermé à la discussion, mais qu’il est question « d’un projet de longue haleine ». « Je pense que ce projet-là, ce n’est pas pour demain. » L’entente qui lie la Formule 1 et Montréal spécifie que l’épreuve doit se tenir « entre certaines dates du mois de juin », précise-t-il, et elle n’arrivera pas à échéance avant 2031.

En attendant de réorganiser son agenda, la Formule 1 se félicitait, dans son dernier rapport sur le développement durable, d’être passée de vieux Boeing 747 à de plus récents 777, moins polluants, pour le transport aérien de son cargo. Elle se réjouissait aussi d’avoir trouvé des façons de réduire la quantité et le poids du matériel transporté chaque fois en assurant désormais à distance une bonne partie du travail de retransmission des épreuves à la télé.