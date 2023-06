Les Jays cassent la série de victoires des Orioles

José Berríos n’a concédé aucun coup sûr jusqu’à la septième manche, George Springer a frappé un circuit et les Blue Jays de Toronto ont battu les Orioles de Baltimore 3-1 mercredi soir pour mettre fin à la série de cinq victoires des Orioles.

« Il a eu tout ce qu’il fallait pour s’imposer face à une équipe de très haut niveau, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider, au sujet de Berríos. Il a été phénoménal ce soir. »

Le lanceur partant n’a permis qu’à deux coureurs d’atteindre les sentiers après six manches (un but sur balles et un frappeur atteint) avant qu’Adley Rutschman n’amorce la septième manche avec une balle molle, tombée devant le voltigeur centre Kevin Kiermaier.

« C’est le baseball », s’est désolé Berríos.

Cela a mis fin à sa tentative de devenir seulement le deuxième joueur du club à lancer un match sans coup sûr, exploit réalisé par Dave Stieb le 2 septembre 1990.

Les Orioles ont ajouté deux simples contre Berríos en huitième manche avant que Tim Mayza ne retire Gunnar Henderson sur un roulant pour maintenir le score à 3-0.

Berríos (7-4) a lancé pendant sept manches et deux tiers. Il a concédé trois coups sûrs, retiré cinq frappeurs et donné un but sur balles. Le droitier de 29 ans a amélioré sa fiche de 10-0 contre les Orioles.

« Nous avons eu du mal avec Berríos, a avoué le gérant des Orioles, Brandon Hyde. Je pense qu’il a été absolument excellent. Nous faisions des retraits rapides et il remplissait la zone de prises avec tous ses lancers et déplaçait la balle à l’intérieur et à l’extérieur. Sa balle rapide avait beaucoup de vie. Il était difficile à frapper. »

Jordan Romano a concédé trois simples consécutifs à deux retraits en neuvième manche, le dernier étant un simple bon pour un point d’Aaron Hicks, avant de retirer Adam Frazier pour mériter son 19e sauvetage.

Berríos a surclassé le partant des Orioles, Kyle Bradish (2-3), qui avait un match blanc jusqu’à ce que Springer frappe un circuit en solo dans la sixième manche.

« Un duel de lanceurs à l’ancienne », a ajouté Schneider.

La série de cinq victoires des Orioles comprend une défaite de 11 à 6 des Blue Jays mardi soir. Les Orioles ont obtenu 17 coups sûrs, un record pour la saison, lors de ce match.