Paddocks à louer

Livrés il y a quatre ans avec des problèmes d’infiltration d’eau, les nouveaux paddocks du circuit Gilles-Villeneuve devraient véritablement commencer à générer des revenus de location cette année.

Les problèmes de fuites « ont limité notre capacité à profiter pleinement du nouvel espace dans les années antérieures », a expliqué dans un courriel au Devoir Jessica Gaulin, porte-parole de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), responsable des lieux. Maintenant que les problèmes d’infiltration d’eau ont « presque tous été résolus », on s’estime désormais « bien positionnés pour offrir à une clientèle diversifiée [ce lieu] unique de calibre international ».

Inauguré en mai 2019, l’élégant bâtiment de trois étages abritant les loges, terrasses, salle de presse et bureaux au-dessus des garages des écuries de Formule 1 durant le Grand Prix du Canada, sur l’île Notre-Dame, à Montréal, était censé servir aussi d’espace locatif pour des réunions, des cocktails, des banquets et d’autres événements d’entreprise privés 10 mois par année.

Les installations ont toutefois rapidement connu des problèmes importants d’infiltration d’eau et de drainage, a-t-on appris l’an dernier. La pandémie de COVID-19 est aussi passée par là, transformant même, à l’occasion, l’endroit en clinique de vaccination.

Construit au coût de 60 millions de dollars, ce qui est appelé l’Espace Paddock a également fait l’objet d’un litige opposant l’entrepreneur, le Groupe Geyser, et la SPJD. L’affaire s’est réglée l’automne dernier par une entente à l’amiable qui a coûté 6 millions de plus à la Ville de Montréal.

Des problèmes d’infiltration d’eau, « il demeure [aujourd’hui] seulement quelques correctifs mineurs à compléter, lesquels seront terminés au cours de l’été », a rapporté Jessica Gaulin. Aussi s’attend-on, à la SPJD, à engranger des revenus de location cette année, sans vouloir en préciser le montant. « Nous avons des locations confirmées pour des événements d’envergure durant la saison estivale et à l’automne, et nous prévoyons que ce sera un espace recherché cet hiver durant la période des Fêtes. De plus, la terrasse végétalisée de l’Espace Paddock deviendra Le Belvédère et sera accessible à la location à partir de la mi-juillet à la mi-septembre, offrant ainsi un espace événementiel unique en plein air aux abords du bassin olympique. »

L’endroit intéresserait également les maisons de production cinématographique. Un tournage américain s’y est même déjà tenu l’an dernier.

Cônes orange sur le circuit Gilles-Villeneuve

Les gens qui voudront se rendre à l’Espace Paddock à vélo devront se creuser la tête. En effet, la piste cyclable du circuit Gilles-Villeneuve sera fermée une bonne partie de l’été et de l’automne après le Grand Prix de ce week-end.

C’est que la piste de course n’a pas été entièrement resurfacée depuis 2005, a souligné en entrevue téléphonique au Devoir le promoteur de l’événement, François Dumontier, président et chef de la direction du Groupe de course Octane. L’amélioration du drainage de certaines courbes sera également nécessaire afin d’y corriger des problèmes d’accumulation d’eau apparus dans les dernières années.

Mais les travaux les plus importants consisteront à abaisser un peu plus du quart de la piste de course de 4,4 km afin de la conformer à de nouvelles normes de la F1. C’est que le dégagement sous le pont de la Concorde, qui passe au-dessus du circuit, est un peu trop bas et inégal, ce qui fait notamment craindre le pire si un accrochage devait projeter un bolide dans les airs.

Pour corriger la situation, la piste sera abaissée d’un mètre sur une distance de 1,2 km, entre l’ancien pavillon du Canada à l’Expo 67 et la sortie du pont. La SPJD financera l’ensemble des travaux et en profitera notamment pour améliorer l’éclairage dans certaines zones. Divisée en deux phases, la fermeture de la piste cyclable en vue des travaux doit avoir lieu du 10 juillet au 1er septembre, puis du 25 septembre au 24 novembre.