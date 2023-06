À quand la première championne de F1?

Sur papier, la course automobile est un sport mixte. C’est toutefois encore loin d’être le cas, notamment en Formule 1.

Ceux qui espèrent voir en action des femmes pilotes, le week-end prochain, sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame, à Montréal, devront rester très concentrés. Pas seulement parce qu’ils n’auront, chaque fois, que quelques secondes pour voir passer les bolides à toute allure, mais parce que seulement deux femmes sont censées y être en lice. Pas dans les épreuves de Formule 1, où l’on n’en a pas vu courir depuis presque 50 ans, mais lors de l’une des courses dites « de soutien » au Grand Prix du Canada, en l’occurrence le Challenge Ferrari, sorte de course entre millionnaires conduisant des joujoux de quelques centaines de milliers de dollars.

Depuis le début du championnat du monde de F1 en 1950, près de 775 pilotes de 41 nationalités différentes ont pris part à au moins l’une de ses 1070 épreuves. Or, à peine 5 femmes ont participé à au moins une séance de qualification en vue d’une course, et seulement 2 Italiennes y sont parvenues, la première (Maria Teresa De Filippis) en 1958 et la seconde (Lella Lombardi) à 12 reprises entre 1974 et 1976.

« J’ai toujours cru que ma soeur, Lynsay Jackson, avait plus de talent naturel pour la course que moi, mais j’ai reçu le soutien nécessaire pour un parcours en Formule 1 et elle non », avait déclaré l’an dernier l’ancien pilote écossais David Coulthard au moment de lancer, avec le milliardaire tchèque Karel Komárek, l’initiative More than Equal (Plus qu’égales) visant à aider les femmes à atteindre la Formule 1.

Pas un problème physique

Physiquement et mentalement, il n’y a rien qu’une femme bien entraînée et bien préparée ne puisse pas aussi bien faire qu’un homme derrière un volant de formule 1, disent les experts associés au projet.

S’il est vrai que, contrairement aux petites voitures de karting, il faut beaucoup de force pour tourner le volant des plus lourdes voitures de championnats GP2 et GP3 qui servent généralementd’antichambre à la F1, ce problème serait facilement réglé si elles venaient avec une direction assistée comme dans la série reine, expliquent-ils. Non. En réalité, l’un des principaux obstacles se trouve plutôt du côté du manque de modèles de pilotes féminins qui inciteraient les jeunes filles à essayer le karting. Il faudrait apprendre aussi à détecter et à développer les talents féminins aussi rapidement que les talents masculins, parce qu’actuellement leurs premiers succès arrivent souvent trop tard, ce qui détourne les commandites et le soutien vers les garçons.

Pour rattraper le coup, un championnat féminin a été créé en 2019 pour servir de tremplin aux meilleures jeunes femmes pilotes. Un manque de capitaux a toutefois empêché la W Series de terminer sa saison l’an dernier et sa triple championne, la Britannique Jamie Chadwick, a dû prendre le chemin des États-Unis et d’une série inférieure à l’IndyCar, faute d’intérêt des équipes de GP2 et GP3.

Plusieurs des autres pilotes de la W Series se sont tournées vers un nouveau championnat féminin qui a pris son envol, au mois d’avril, avec l’aide, celui-là, des bonzes de la Formule 1. Les cinq équipes de l’Académie F1 ont des voitures identiques afin de réduire les coûts. Triées sur le volet, leurs 15 pilotes en lice n’avaient, cette année, qu’à trouver chacune 150 000 euros de commandites pour pouvoir participer à la saison de 21 courses. L’objectif est encore une fois que les meilleures accèdent ensuite aux séries mixtes menant à la F1.

En parallèle, plusieurs écuries de Formule 1 ont intégré des femmes dans leurs propres programmes de développement de jeunes pilotes. C’est le cas notamment de l’équipe franco-britannique Alpine, qui s’est promis de faire entrer au moins l’une d’entre elles dans le club sélect des 20 pilotes du championnat de F1 d’ici 2030.

15 % de coureuses au Québec

Le Québec compte environ 500 pilotes de course licenciés, toutes disciplines et tous âges confondus, rapporte leur fédération sportive, Auto sport Québec. Cela va des petites voitures de karting, dont certaines peuvent néanmoins aller très vite, à des voitures de tourisme modifiées, en passant par les formules 1600, aux allures de petites F1, et l’autoslalom.

« Comme dit l’expression, ces pilotes ont de 7 à 77 ans et pratiquent la course automobile comme on pratiquerait n’importe quel autre sport », explique le président d’Auto sport Québec, Gilles Villeneuve (aucun lien de famille avec Jacques). Environ 15 % de ces pilotes sont des filles ou des femmes. « On sent une progression. C’était 10 %, il y a quelques années seulement. »

Plusieurs de ces pilotes féminines suivent les traces d’un frère ou d’un parent qui faisait déjà de la course automobile. Elles profitent du fait que, contrairement à plusieurs autres sports, la force physique « n’a pas vraiment d’importance ». Et les coûts ne sont pas aussi élevés qu’on le croit non plus, précise M. Villeneuve, un karting pouvant coûter 5 000 $ et une saison de compétition entre 5 000 et 10 000 $. « Mais il y en a, évidemment, qui mettent plus que le double. »

Panne d’argent

La situation se corse rapidement lorsque l’on gravit les échelons du sport. Parlez-en à Valérie Limoges, qui est devenue, l’an dernier, la première femme à remporter un championnat canadien de course en circuit routier. Ce titre de championne de la Coupe Nissan Sentra, décroché au terme d’une lutte serrée dans laquelle étaient engagés une vingtaine d’autres pilotes, tous masculins, venait couronner un brillant parcours parsemé de nombreux obstacles financiers.

Encouragée par des parents qui assistent encore à toutes ses courses, la Longueuilloise a commencé le karting à 12 ans et elle est devenue, en 2001, la première fille à remporter le championnat québécois. On l’a ensuite vue en Formule 1600, en Formule Renault, puis en série Touring de la Grand-Am Cup aux États-Unis où elle a été la première femme à obtenir une position de tête au départ d’une épreuve. Mais, malgré ces succès et l’appui de commanditaires, le manque d’argent l’a fréquemment forcée à faire l’impasse sur certaines courses, jusqu’à ce que la crise financière de 2008 survienne et casse son bel élan qu’elle reprendra, plus modestement, des années plus tard.

Photo: Olivier Delorme

« Pour avoir du succès, il faut du talent, de la persévérance, de la constance, de l’expérience… et de l’argent. Parce que ça coûte très cher, la course automobile », dit la pilote qui aura bientôt 40 ans et qui gagne sa vie comme pilote d’essai pour des fabricants d’autos et comme professeure de pilotage. Le manque de ressources financières oblige souvent « de sauter des épreuves, éviter de prendre trop de risque en piste ou carrément d’abandonner la course, quel que soit le talent ».

Mais la pilote québécoise ne doute pas que des femmes finiront, tôt ou tard, par se retrouver au volant de formules 1. « Oui, c’est une classe à part et c’est exigeant physiquement, mais ce n’est pas une raison si on assure le bon accompagnement et le bon entraînement. On y voit déjà plus de femmes mécanos et d’ingénieures. On sent aussi les compagnies de plus en plus intéressées à commanditer des femmes parce qu’elles leur apportent une belle visibilité. Le sport automobile est encore un monde d’hommes, mais les choses changent. »

Fatiguées de la place arrière

C’est aussi l’avis de Cindy Martin, directrice et copropriétaire de Chicks and Machines. Animée par des femmes pour des femmes intéressées aux sports motorisés, son entreprise québécoise produit notamment un magazine Web, un balado, une émission de télévision et même une collection de vêtements. Il n’y est pas spécialement question de course automobile, mais de tout ce qui a un moteur, et « du plaisir et de la liberté » que ces machines peuvent apporter, hiver comme été.

« On reçoit beaucoup de témoignages de femmes qui nous remercient de montrer que le sport motorisé n’est pas réservé aux hommes, raconte Cindy Martin. On sent que de plus en plus de femmes ne veulent plus, par exemple, seulement rester assises derrière leur chum, mais conduire, elles aussi, leur moto ou leur motoneige. »

Ce changement d’attitude n’a pas échappé à l’industrie, qui offre de plus en plus de machines, de formations et de vêtements adaptés aux besoins de cette nouvelle clientèle. « C’est sûr que de voir plus de femmes s’affirmer en compétition est aussi super inspirant. Les choses changent », dit-elle.