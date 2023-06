La mouture originale des Golden Knights a joué un rôle clé dans la conquête de la coupe Stanley

Bruce Cassidy n’est l’entraîneur des Golden Knights de Vegas que depuis un an, mais il connaît très bien l’histoire des « Mal-Aimés ».

Dans ce qui s’est avéré le dernier match de la finale de la coupe Stanley, Cassidy a envoyé dans la mêlée cinq des joueurs de l’édition originale des Knights pour commencer la rencontre. Le sixième a sauté sur la patinoire dès la présence suivante dans la victoire de 9-3 aux dépens des Panthers de la Floride.

« Ce sont les joueurs originaux, n’est-ce pas ? Les fondations de cette équipe, a dit Cassidy mardi. Tout a commencé avec eux. Ils sont là depuis les débuts. Comme moi, ils ont perdu une finale. Je sais comment on se sent alors et je suis très heureux pour eux. »

Cassidy a perdu le septième match de la finale de 2019 aux mains des Blues de St. Louis quand il dirigeait les Bruins de Boston.

Cette demi-douzaine de Knights étaient de l’édition 2017-18, qui s’était surnommée les Mal-Aimés dorés (« Golden Misfits »), puisqu’elle était constituée de joueurs rejetés par toutes les autres équipes de la LNH.

Cette équipe s’est inclinée en cinq matchs devant les Capitals de Washington en finale. Cette fois, ces joueurs ont été partie intégrante de la formation qui a éliminé les Panthers en cinq rencontres.

Jonathan Marchessault, l’un des joueurs qui a été témoin des célébrations des Caps sur la glace du T-Mobile Arena, a remporté le trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries.

« Nous avons attendu longtemps pour revivre ce moment. Nous voulions nous assurer de ne pas passer à côté cette fois-ci. »

Le capitaine Mark Stone, comme le veut la tradition, a été le premier à soulever la coupe Stanley. Il a ensuite passé le trophée de 37 livres à Reilly Smith. Marchessault a été le suivant, avant de le remettre à William Karlsson, puis Brayden McNabb, Shea Theodore et William Carrier.

Tous, sauf Stone, faisaient partie de la première édition des Knights.

« Je ne pense pas qu’on ait planifié cela, a dit Carrier. Les gars appelaient le suivant, ce n’était pas préparé. Les gars sont ici depuis le début ; ils se sont battus. Il s’est joué beaucoup de hockey au cours des six dernières années, il y a eu plusieurs entraînements. Alors c’est pour souligner ce groupe de six gars qui est toujours ici. Ça signifie beaucoup. »

Ces six joueurs n’ont pas seulement gagné une coupe, mais ils ont disputé les deux finales de l’équipe, en plus d’atteindre le carré d’as au moins quatre fois.

Pas trop mal pour des joueurs laissés sans protection par les autres équipes de la LNH.

McNabb a dit que l’idée de gagner la coupe Stanley ne lui a même traversé l’esprit quand l’équipe a été formée. Les Golden Knights l’ont sélectionné au repêchage d’expansion des Kings de Los Angeles.

« J’espérais seulement percer la formation », a-t-il dit.

McNabb a amorcé la rencontre à la ligne bleue en compagnie de Theodore, le trio de Karlsson, Marchessault et Smith devant eux. Carrier a sauté sur la patinoire au premier changement.

« Je ne vous mentirai pas : c’était plutôt “cool”, a lancé Karlsson. C’était bien de faire un clin d’oeil à ce groupe de joueurs, de lancer la partie avec ces joueurs originaux. »

Et ils n’ont pas fait que de la figuration. Smith a marqué un but et ajouté une aide. Theodore a terminé le match avec trois mentions d’assistance. McNabb, Marchessault et Karlsson se sont tous fait complices d’un but. Seul Carrier ne s’est pas inscrit à la marque, mais il a terminé la rencontre avec un différentiel de +1.

Le propriétaire Bill Fowley avait comme objectif de remporter la coupe Stanley en six ans. C’est mission accomplie, avec plusieurs Mal-Aimés jouant un rôle clé, même si la formation a connu d’importants changements au fil des ans.

« L’année 2018 avait été magique, s’est rappelé Karlsson. Nous étions passés si près, malheureusement, nous étions arrivés à court. Mais cette équipe aura toujours une place spéciale dans mon coeur. Je suis heureux qu’il y ait encore six d’entre nous toujours ici. De gagner pour cette première édition est incroyable. »