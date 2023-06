Andreescu gagne son premier match à Bois-le-Duc

La Canadienne Bianca Andreescu a bien entamé son parcours au tournoi de tennis sur gazon de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, l’emportant en deux manches de 6-4, 6-4 contre la Turque Zeynep Sönmez, mardi.

Sixième tête de série du tournoi et 37e au classement de la WTA, Andreescu a terminé le match avec un léger déficit au chapitre des as et des doubles fautes — elle en a fait un et trois respectivement.

Elle a quand même affiché un taux d’efficacité de 75 pour cent en première balle et a gagné 60 pour cent des points après avoir placé son premier service en jeu.

Elle a été particulièrement efficace en deuxième manche, lors de laquelle elle a réussi son seul as du match, n’a commis aucune double faute et a présenté un taux de réussite de 84 pour cent au premier service.

Andreescu, qui célébrera son 23e anniversaire de naissance jeudi, a tout de même cédé 10 balles de bris, dont 7 en première manche, à sa jeune rivale de 21 ans, 217e au monde. Andreescu n’a flanché qu’à deux occasions, une fois dans chaque manche.

Andreescu a par ailleurs converti quatre de ses cinq chances de bris, dont deux lors des deux premiers jeux de Sönmez à son service.

L’Ontarienne a ajouté un bris crucial lors du neuvième jeu de la deuxième manche pour se donner une avance de 5-4, avant de mettre fin au duel lors du jeu suivant à sa deuxième balle de match.

Au prochain tour, Andreescu affrontera la Slovaque Viktória Hrunčáková.

Marino éliminée au premier tour à Nottingham NOTTINGHAM ET STUTTGART — La Canadienne Rebecca Marino a subi l’élimination au premier tour du tournoi de tennis de Nottingham, mardi, s’inclinant 4-6, 2-6 face à la Britannique Harriet Dart. Ce match, joué sur le gazon, n’a duré que 74 minutes. Dans les autres rencontres, la championne en titre du tournoi a été éliminée dès son premier match. La Brésilienne Beatriz Haddad Maia, qui a atteint les demi-finales à Roland-Garros la semaine dernière, a été défaite par la joueuse repêchée Daria Snigur 4-6, 3-6 au premier tour. De son côté, le Canadien Denis Shapovalov a laissé filer une avance d’une manche à zéro et s’est incliné en trois manches de 6-3, 3-6, 4-6 contre le Hongrois Márton Fucsovics, au premier tour du tournoi de tennis sur gazon de Stuttgart, mardi. Face à un rival qui est classé 86e de l’ATP et qui avait dû passer par les qualifications, Shapovalov a été inégal au service, commettant 11 doubles fautes pour seulement deux as réussis. L’Ontarien de 24 ans, 29e au monde, a conclu le match avec un taux de réussite de seulement 44 pour cent en première balle, bien qu’il ait gagné 76 pour cent des points après avoir logé son premier service en jeu.