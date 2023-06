Les Remparts perdent Patrick Roy et Jacques Tanguay

Patrick Roy quitte les Remparts, à peine une semaine après le couronnement de l’organisation à la Coupe Memorial. Son complice, l’homme d’affaires Jacques Tanguay, tire lui aussi sa révérence après 22 années à présider la destinée de l’équipe.

Le triomphe du 5 juin à Kamloops a scellé le départ du célèbre entraîneur-chef. « Quitter dans un contexte comme celui-là, je ne peux pas rêver d’un meilleur scénario, a expliqué Patrick Roy. L’élément déclencheur, c’était sans l’ombre d’un doute la victoire de la Coupe Memorial. »

Patrick Roy et son complice Jacques Tanguay, homme d’affaires et président des Remparts, partent donc auréolés par la gloire. Leur dernière saison prend des allures de sacre. Les Diables rouges ont soulevé le trophée Gilles-Courteau remis aux champions de la LHJMQ, un triomphe auquel l’équipe n’avait pas goûté depuis 1976, à l’époque où Michel Goulet et Kevin Lowe évoluaient dans son uniforme. Le 5 juin, c’était sur la scène canadienne que les Remparts confirmaient leur domination sur le hockey junior majeur en décrochant la prestigieuse Coupe Memorial.

La saison 2022-2023 aura représenté le point d’orgue d’une aventure commencée en 1996, au moment où Jacques Tanguay, Michel Cadrin et Patrick Roy faisaient l’acquisition des Harfangs de Beauport pour ressusciter les Remparts la saison suivante. Québec renouait à la fois avec ses Diables rouges disparus depuis 12 ans et avec un de ses fils prodigues, Patrick Roy, né en 1965 dans la capitale pour devenir un des gardiens de but les plus adulés de l’histoire.

Ce dernier a gravé quatre fois son nom sur la coupe Stanley et trois fois sur le trophée Conn-Smythe remis au joueur le plus utile de la ronde éliminatoire. Il s’agit d’un record : encore à ce jour, nul joueur n’a obtenu cet honneur à autant de reprises.

Plus de détails suivront.