Milos Raonic gagne un premier match dans un tournoi de l’ATP depuis 2021

Le Canadien Milos Raonic a pris la mesure du Serbe Miomir Kecmanovic en deux manches de 6-3, 6-4 au premier tour du tournoi de tennis de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas lundi, pour sa première victoire à un tournoi de l’ATP en plus de deux ans.

L’Ontarien de 32 ans, qui a occupé le troisième rang du classement mondial en simple masculin en 2016 et 2017, a eu besoin de 84 minutes pour clore le duel, joué sur le gazon.

« C’est agréable de faire une autre tentative et d’espérer aller le plus loin possible. J’ai fait de mon mieux et je veux voir jusqu’où cela me mènera », a déclaré Raonic.

Victime de blessures à un tendon d’Achille et à un orteil, Raonic n’avait pas joué sur le circuit masculin depuis le 28 juillet 2021, lors d’un tournoi à Atlanta. Il avait alors subi une défaite en trois sets contre l’Américain Brandon Nakashima.

Il occupait le 22e rang lorsqu’il a joué pour la dernière fois sur le circuit.

Raonic a été admis au tableau principal du tournoi, qui réunit 32 joueurs, en vertu de son classement provisoire. Le tournoi de catégorie ATP 250 inclut, comme têtes d’affiche, le Russe Daniil Medvedev et l’Italien Jannik Sinner.

« Ç’a été un véritable plaisir de jouer devant des gens. Je n’ai pas frappé une seule balle de tennis pendant une année complète, et maintenant, je joue devant un groupe de spectateurs. C’était pas mal énervant. J’avais oublié cette sensation », a admis le Canadien.

« Pour être honnête avec vous, ç’aurait peut-être été plus facile si j’avais joué devant personne aujourd’hui. »

Face à un joueur classé 39e, Raonic a dominé 15-4 au chapitre des as — dont 10 lors de la deuxième manche — et a gagné 92 % des points après avoir placé sa première balle de service en jeu.

Il a porté sa fiche à 3-0 en carrière contre Kecmanovic. Ses deux autres victoires étaient survenues sur surface dure et à l’extérieur, en 2019.

Lors de sa prochaine sortie, Raonic affrontera le vainqueur du duel entre l’Australien Jordan Thompson et Giovanni Mpetshi Perricard, un Français issu des qualifications.

En 2016, Raonic avait atteint la finale des Internationaux de Wimbledon, ce qui avait fait de lui le premier Canadien, dans l’ère des professionnels, à se qualifier à une finale du simple masculin à un tournoi du Grand Chelem.

Par ailleurs, chez les dames, l’Ontarienne Carol Zhao a défait la Belge Ysaline Bonaventure 7-6 (3), 7-6 (4), lundi. Au prochain tour, Zhao croisera le fer avec la favorite du tournoi, la Russe Veronika Kudermetova.

Bianca Andreescu, sixième tête de série, est également inscrite à ce tournoi et foulera le court mardi contre Zeynep Sonmez, de la Turquie.