Les Alouettes ont encore du travail à faire

Si les 20 865 spectateurs ont quitté le stade Percival-Molson ravis de la victoire de 19-12 des Alouettes de Montréal aux dépens du Rouge et Noir d’Ottawa, samedi, ça ne signifie pas pour autant qu’il ne reste pas du travail à faire pour la troupe de Jason Maas.

L’attaque, après une première série explosive, a connu des ratés jusqu’au quatrième quart. Cody Fajardo a été limité à 14 passes réussies en 21 tentatives pour 261 verges de gain.

« Je crois que nous avons souvent été pris dans des situations de deuxième et long, ce qui n’aide pas une attaque, a expliqué Fajardo. Si on peut connaître un peu plus de succès en premiers essais, nous nous en sortirons mieux. »

Le jeu au sol n’a quant à lui jamais été en mesure de s’installer. L’équipe a terminé avec 63 verges, tandis que William Stanback a été limité à 42 verges en 16 courses, dont une de 18 verges.

« Nous allons continuer de courir avec le ballon. Je suis convaincu que ce sera l’une de nos forces, a déclaré Maas après le match. Nous devons évidemment corriger des trucs, mais nous n’abandonnerons pas le jeu au sol. C’est ce que nous avons fait [samedi] et ça a payé à la fin de la rencontre. »

Comme ça a souvent été le cas la saison dernière quand l’attaque a connu des ratés, la défense et les unités spéciales ont sauvé la mise. La défense des Alouettes a réussi trois interceptions, deux par Ciante Evans et une autre par Najee Murray. Les unités spéciales ont passé la soirée à donner à l’attaque de bonnes positions ou à reculer l’adversaire.

Elles ont notamment rejoint le botteur de dégagement Richie Leone campé à sa ligne de 16 à la suite d’une mauvaise remise, ce qui a mis l’attaque en très bonne posture… mais qui n’a pu faire mieux qu’un placement.

« J’ai adoré notre défense et nos unités spéciales, a noté Maas. Notre attaque a connu un bon départ et une bonne fin de match. C’est évident qu’entre les deux, on doit élever notre jeu. Si on continue de bien jouer dans les trois phases de jeu comme ça, nous serons une équipe à surveiller. »

Évidemment, les six sacs accordés par la ligne à l’attaque des Alouettes ont fait jaser après le match, mais Maas ne semblait pas trop inquiet.

« Nous allons évidemment revoir tout ça. C’est aux entraîneurs de faire en sorte que notre quart ne se fasse pas frapper de la sorte. […] Ce n’est pas seulement un joueur qui est en défaut, mais vraiment un problème opérationnel de la ligne. »

Mais pour Fajardo, cette victoire apportera beaucoup plus que deux points de classement aux Alouettes.

« De gagner un match comme celui-là, avec une jeune équipe comme la nôtre, rapportera à long terme », a-t-il assuré.

Pause bienvenue

Avant de retourner à la table à dessin, les Alouettes bénéficieront toutefois de leur première de trois semaines de relâche.

Si cela peut sembler hâtif, les Alouettes interviewés à ce sujet samedi étaient unanimes à dire qu’il n’est jamais trop tôt pour profiter d’une telle pause.

« Je pense que ça jouera en notre faveur, a indiqué Evans. Nous avons connu un long camp et un gros match tout de suite après. Ça peut aller en notre faveur, mais il faut nous assurer de revenir prêts. »

Maas abondait dans le même sens.

« C’est une bonne chose de bénéficier d’une pause aussi rapidement. Ça nous permettra de retrouver notre souffle après un dur camp d’entraînement et un match difficile [samedi]. De la façon dont nos gars ont travaillé jusqu’ici, ils ne perdront pas leur rythme. »

« Nous allons en profiter pour nous retrouver tous ensemble : nous irons voir un match [de l’Alliance de Montréal] dimanche. Quand les gars reviendront le 18 juin, nous serons sur le terrain en après-midi et la famille de tout le monde est ensuite conviée pour un barbecue. Cette équipe a de bonnes habitudes de travail et je ne crains pas qu’elle les perde en profitant d’un congé hâtif. »

Les Alouettes reprendront le collier en vue de leur match du 23 juin, à Hamilton. La prochaine rencontre à domicile sera disputée le 1er juillet, contre les Blue Bombers de Winnipeg.