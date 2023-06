Les Blue Jays viennent de l’arrière pour gagner 7-6

Le circuit de trois points de Cavan Biggio en huitième manche a aidé les Blue Jays de Toronto à vaincre les Twins du Minnesota 7-6, dimanche.

Les Blue Jays (37-30) ont effacé un retard de cinq points pour empêcher les Twins (33-33) de balayer cette série de trois affrontements.

Alejandro Kirk et Santiago Espinal ont amorcé la huitième manche avec un simple chacun avant que Biggio cogne sa cinquième longue balle de la campagne, aux dépens d’Emilio Pagan (3-1).

Le stoppeur des Blue Jays, Jordan Romano, a récolté son 18e sauvetage de la saison. Nate Pearson (4-0) a enregistré la victoire après avoir travaillé pendant deux manches en relève.

Les Twins ont malmené le partant des Torontois, Kevin Gausman, en inscrivant quatre points en première manche. Le Québécois Édouard Julien a lancé le bal avec un double que Biggio n’a pu saisir.

Deux buts sur balles, un double d’Alex Kiriloff ainsi que des simples de Trevor Larnach et Royce Lewis ont poussé quatre coureurs au marbre lors d’une manche de huit frappeurs.

Les Blue Jays ont inscrit un point en première manche. George Springer a amorcé la manche avec un simple et il s’est ensuite rendu au troisième coussin quand Vladimir Guerrero fils a réussi un coup sûr au champ centre. Matt Chapman a frappé un sacrifice pour envoyer Springer à la plaque.

Les Twins ont accentué leur avance à 6-1 en cinquième manche. Donovan Solano a claqué un circuit en solo et Lewis a produit un point à la suite d’un simple.

Gausman a été d’office pendant quatre manches et deux tiers, effectuant 101 lancers. Il a concédé six points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles.

En fin de cinquième manche, Biggio a cogné un simple et il est venu marquer quand le joueur d’arrêt-court Carlos Correa a effectué un mauvais relais. Chapman a ensuite claqué un circuit de deux points alors que Guerrero se retrouvait sur les sentiers.

Ce fut le dernier lancer du partant des Twins, Louie Varland. Il a donné quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers au monticule.