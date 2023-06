Leylah Fernandez en finale du double féminin à Paris

La Lavalloise Leylah Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend se sont qualifiées pour la finale du double féminin des Internationaux de tennis de France, vendredi.

Dixièmes têtes de série de ce tournoi du Grand Chelem sur terre battue, Fernandez et Townsend ont vaincu le tandem américain formé de Jessica Pegula et de Coco Gauff 6-0, 6-4.

Pegula et Gauff étaient les deuxièmes têtes de série de la compétition.

Fernandez connaît des ennuis en simple depuis le début de l’année. Sa défaite en trois manches contre Clara Tauson en deuxième ronde à Paris a fait glisser sa fiche à 14-13 depuis le début de 2023.

Toutefois, la Québécoise et l’Américaine ont connu du succès depuis qu’elles ont décidé, en mars, de former un tandem.

Elles ont participé à la finale à l’Omnium de Miami et aux demi-finales à l’Omnium de Madrid, deux tournois de catégorie WTA 1000. À Miami, Fernandez et Townsend avaient perdu face à Pegula et Gauff en deux sets.

En grande finale, Fernandez et Townsend affronteront le duo composé de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei et de la Chinoise Wang Xinyu.

Pour Fernandez, il s’agira d’une première présence en finale à un tournoi du Grand Chelem depuis son revers lors du match ultime du simple féminin des Internationaux de tennis des États-Unis en 2021.