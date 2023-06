Andreescu et Venus s’inclinent en finale du double mixte à Roland-Garros

L’Ontarienne Bianca Andreescu et son partenaire de jeu néo-zélandais Michael Venus se sont inclinés 4-6, 6-4 et 10-6 devant la Japonaise Miyu Kato et l’Allemand Tim Puetz en finale du tournoi de double mixte aux Internationaux de tennis de France, jeudi.

« Les matchs de double ici se jouent sur un point par-ci, un point par-là, mais de manière générale je crois que nous avons bien joué, a commenté Andreescu. Ils ont haussé leur niveau de jeu aux moments opportuns.

« Ouais, c’était une finale en Grand Chelem. C’était bien d’être ici. C’est évidemment un peu décevant, mais je crois que nous avons fait de notre mieux », a-t-elle conclu.

La Canadienne, qui espère toujours remporter d’autres titres du Grand Chelem en simple, a apprécié le fait de pouvoir jouer au tennis jusqu’à la fin d’un tournoi majeur qui s’étale sur deux semaines.

« J’avais oublié ce que c’était, mais je suis heureuse d’avoir pu le vivre de nouveau, a-t-elle dit. Ouais, je devrai bâtir là-dessus en vue des prochains tournois, et peut-être jusqu’à Wimbledon. »

Andreescu a ajouté qu’elle avait particulièrement apprécié de se retrouver sur le court avec moins de pression qu’à l’habitude.

« J’avais besoin de cela, afin que je puisse pratiquer des choses qui pourront m’être utiles en simple. Parfois, j’ai l’impression d’être trop sérieuse, trop critique envers moi-même. C’est bien d’avoir quelqu’un… qui vous dise que tout va bien, qu’il ne faut pas s’en faire, qu’il faut tourner la page et penser au prochain point », a-t-elle expliqué.

« Ce que je veux dire, c’est que je suis capable de le faire moi-même, mais c’est toujours bien d’avoir quelqu’un à côté de toi qui te le dit à voix haute », a poursuivi Andreescu.

En simple, la Tchèque Karolina Muchova a rendez-vous avec la Bélarusse Aryna Sabalenka dans le premier match des demi-finales féminines un peu plus tard aujourd’hui. Ce duel sera suivi de celui entre la favorite du tournoi, la Polonaise Iga Swiatek, et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.