Les Blue Jays battent les Astros 3-2

Du bon travail en défensive et un coup sûr clé d’un frappeur suppléant ont aidé les Blue Jays de Toronto à de nouveau l’emporter, mercredi. La performance de leur lanceur partant a aussi joué un rôle important dans le résultat de la rencontre.

Alejandro Kirk a produit le point qui a fait la différence en septième manche tandis que Chris Bassitt a été efficace pendant huit manches et les Blue Jays ont vaincu les Astros de Houston 3-2.

« Tout ce que je veux, c’est réussir de bons départs et lancer le plus longtemps possible », a dit Bassitt.

Bo Bichette et Brandon Belt ont cogné chacun un circuit en solo pour les Blue Jays (35-28). L’Ontarien Jordan Romano a oeuvré en neuvième manche et a été crédité d’un 16e sauvetage.

Les Astros ont menacé en neuvième quand Maurico Dubon a commencé la manche avec un double. Toutefois, Romano a forcé Jose Altuve à frapper un roulant, puis Kevin Kiermaier a réussi un bel attrapé au champ centre sur une claque en flèche d’Yordan Alvarez.

Romano a mis fin à la rencontre après deux heures et trois minutes de jeu, en retirant Kyle Tucker sur des prises.

« Nous n’avons pas fait le travail, a noté le gérant des Astros, Dusty Baker. Leur gars a réussi un beau jeu au champ centre. C’est une défaite difficile à digérer. »

Kirk a frappé un simple d’un point comme frappeur suppléant face au releveur Hector Neris en septième manche. Daulton Varsho a croisé le marbre à partir du deuxième coussin, offrant une première avance aux Blue Jays dans la rencontre.

« Je trouve qu’il a fait un très bon travail pour s’assurer de lever la balle, a soutenu le gérant des Blue Jays, John Schneider, au sujet de Kirk. Il a fait du bon travail. »

Alvarez a cogné un circuit pour les Astros (36-26), qui ont perdu seulement huit de leurs 27 derniers matchs.

Bassitt (7-4) a accordé deux points mérités et quatre coups sûrs. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises et n’a pas donné de but sur balles.

« Ma balle tombante fonctionnait bien ce soir, a pointé Bassitt, qui était de retour après un bref congé de paternité. Ils étaient agressifs contre ce tir. […] Quand je lance bien et que les joueurs adverses s’élancent, ça provoque beaucoup de retraits rapides. »

Alvarez a ouvert la marque en quatrième, cognant un tir de Bassitt dans les gradins pour une longue balle de deux points. Il s’agissait de son 17e circuit de la saison.

Bichette a répliqué lors de la demi-manche suivante avec son 14e circuit de la campagne. Belt a créé l’égalité en sixième avec sa quatrième claque de quatre buts en 2023.

Neris (3-2) s’est présenté au monticule en septième et a été puni pour une violation du chronomètre pour effectuer son tir alors qu’il avait un compte complet contre Varsho, l’envoyant ainsi au premier coussin.

Varsho a avancé de 90 pieds sur un but sur balles à Kiermaier et a marqué sur le coup sûr clé de Kirk.

Les Blue Jays ont gagné six de leurs sept derniers matchs. Il s’agit de leur 14e victoire grâce à une remontée cette saison.