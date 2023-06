Choc Djokovic-Alcaraz en demi-finale de Roland-Garros

Les amateurs de tennis pourront se délecter d'une demi-finale opposant le Serbe Novak Djokovic au favori Carlos Alcaraz, à Roland-Garros.

L'Espagnol de 20 ans a battu Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-1 et 7-6 (5), ce qui lui permettra d'affronter le gagnant de 22 tournois majeurs.

Lors de leur seule confrontation, Alcaraz a eu le dernier mot en trois sets à Madrid, l'an dernier.

Tsitsipas a nui à sa propre cause avec cinq doubles fautes, dans un match où Alcaraz a récolté six bris et a dominé 36-21 pour les coups gagnants.

L'Espagnol a aussi eu un rendement exemplaire au filet soit 12 en 15, pour 80 % pour cent.

Djokovic a prévalu 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4 contre Karen Khachanov, accédant aux demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem pour la 45e fois de sa carrière.

Roger Federer est le détenteur du record du côté masculin avec 46 participations du genre.

La victoire contre Khachanov, demi-finaliste à New York en septembre dernier et à Melbourne, en janvier, a permis au Serbe de se retrouver dans le carré d'as à Roland-Garros pour la 12e fois de sa carrière.

Seul Rafael Nadal y a participé plus souvent, 15. Il a été opéré à une hanche la semaine dernière et a dû s'absenter du tournoi parisien.

Djokovic a remporté l'étape française du Grand chelem en 2016 et 2021); un 23e titre de prestige lui permettrait de surpasser Nadal chez les tennismen.

Avant d'affronter Khachanov, Djokovic s'était adjugé chacune de ses 12 manches jusqu'ici dans le tournoi. Mais il a admis avoir connu un début de match «assez difficile, et lent» mardi.

La deuxième manche n'a guère été plus facile. Du moins, jusqu'au bris d'égalité. C'est à ce moment-là que le Serbe a «haussé son niveau de jeu de quelques crans», en ses propres mots.

Muchova dans le carré d'as

Au tableau féminin, Karolina Muchova a atteint les demi-finales d'un tournoi majeur pour la deuxième fois de sa carrière.

Classée 43e au monde, la Tchèque a écarté Anastasia Pavlyuchenkova 7-5, 6-2.

Pavlyuchenkova a joué plus de trois heures à son match précédent et a paru fatiguée en début de match. Elle peinait à trouver ses repères et concédait de nombreux points sans se battre réellement.

Elle a tenté de se ressaisir en exploitant son puissant coup droit, mais ses espoirs d'orchestrer une remontée se sont envolés lorsqu'elle s'est retrouvée en déficit de 1-4 en deuxième manche à la suite d'un autre coup droit brouillon.

Pavlyuchenkova a raté l'essentiel de la saison 2022 en raison d'une blessure à un genou. En vertu de sa 333e place au monde, elle est néanmoins devenue la joueuse la moins bien classée de l'ère moderne à accéder aux quarts de finale à Roland-Garros — et elle est devenue la joueuse la moins bien classée à atteindre ce stade-ci de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem depuis 2017.

Muchova a aussi été incommodée par des blessures et un malaise abdominal qui l'a contrainte à se reposer pendant six mois après les Internationaux des États-Unis en 2021. Elle s'était aussi blessée à une cheville pendant son match de troisième tour aux Internationaux de France l'an dernier.

Muchova s'est rendue au carré d'as en Australien en 2021.

Sa prochaine rivale sera la championne des Internationaux d'Australie, Aryna Sabalenka. Celle-ci a pris la mesure d'Elina Svitolina 6-4, 6-4.

Sabalenka est originaire du Bélarus, et Svitolina — qui dispute son premier tournoi du Grand Chelem depuis qu'elle est devenue mère — est Ukrainienne. Le Bélarus a contribué à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, et la guerre est toujours en cours. Comme c'est le cas pour l'ensemble des joueurs provenant d'Ukraine, dont l'adversaire de Sabalenka au premier tour à Paris la semaine dernière, Svitolina ne serre pas la main des joueuses du Bélarus ou de Russie après les matchs. Ç'a de nouveau été le cas, mardi.

Par ailleurs, la Japonaise Miyu Kato a été soulagée de 23 000 $ en bourses et de ses points de classement de double féminin après avoir accidentellement atteint une préposée aux balles au cou avec une balle après un point pendant un match. Elle a cependant obtenu la permission de poursuivre ses activités en double mixte.

La partenaire de Kato en double féminin, l'Indonésienne Aldila Sutjiadi, n'a pas été punie.