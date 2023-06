Le CF Montréal retrouve les Whitecaps, mais cette fois en finale du Championnat canadien

À une victoire de soulever la coupe des Voyageurs, le CF Montréal n’a pas besoin de motivation supplémentaire. La dernière visite à Vancouver est toutefois encore fraîche dans sa mémoire.

Les Montréalais ont pris la route de la Colombie-Britannique pour y disputer la finale du Championnat canadien contre les Whitecaps, mercredi soir, et les enjeux sont élevés.

Le Bleu-blanc-noir a la possibilité de ramener chez lui la 12e coupe des Voyageurs de son histoire et il pourrait s’assurer d’une place dans la Ligue des Champions de la CONCACAF. En parallèle, il a aussi l’occasion de venger un cuisant revers de 5-0 subi aux mains des Whitecaps, le 1er avril.

« Le sentiment de vengeance peut bien sûr nous aider. Nous ne voulons pas retourner là-bas et répéter ce qui s’est passé. Nous savons aussi que c’est une finale alors nous voulons arriver là-bas avec un bon état d’esprit et pour gagner le match », a mentionné le milieu de terrain Mathieu Choinière.

Dans ce match, les choses avaient rapidement tourné au vinaigre pour le CF Montréal. Blessé lorsqu’il a voulu reprendre ses appuis, à la quatrième minute de jeu, Samuel Piette a immédiatement quitté la rencontre.

Les Whitecaps ont ensuite exploité la défensive montréalaise en tentant de longs ballons. La stratégie a finalement payé lorsque Rudy Camacho a écopé un carton rouge, à la 23e minute. Les écluses se sont ouvertes et l’équipe locale menait 5-0 avant l’heure de jeu.

Les Montréalais ont mis quelques parties avant de se remettre de cette défaite, mais ils ont connu une belle séquence de victoires pour se rendre en finale du Championnat canadien et remonter au classement de la MLS.

« Ce n’était pas mauvais jusqu’à ce qu’ils commencent à jouer à 11 contre 10. Même avec un joueur en moins, c’était égal jusqu’à environ la 40e minute. Tu tires de leçons de chaque défaite, mais dans ce match en particulier, il y a eu des événements qui n’arrivent pas souvent. Tu perds ton capitaine à la quatrième minute et ensuite tu prends un carton rouge à la 23e », a observé l’entraîneur-chef Hernan Losada, qui s’attend à une performance bien différente de ses hommes, mercredi.

Le CF Montréal ne se fera probablement pas prendre au piège pour une deuxième fois de suite, mais il aura tout de même fort à faire pour triompher.

Les Whitecaps n’ont pas perdu au BC Place depuis leur premier match de la campagne et ils ont inscrit 20 de leurs 26 buts cette saison devant leurs partisans. Au cours de la dernière semaine, la troupe de Vanni Sartini a écrasé le Dynamo de Houston 6-2 et elle a enregistré un match nul de 1-1 contre le Sporting de Kansas City.

En contrepartie, le Bleu-blanc-noir a éprouvé des difficultés à trouver des solutions à l’étranger cette saison. Il montre un dossier de 1-8-1 et il a été blanchi à sept occasions sur les terrains adverses.

Le club montréalais peut au moins s’appuyer sur le fait qu’il a vaincu le Toronto FC au BMO Field lors des quarts de finale du Championnat canadien.

« Ce n’est jamais facile de jouer à l’étranger, surtout quand il faut se déplacer vers l’ouest. Nous savons que les Whitecaps sont très bons à domicile, a souligné le gardien Jonathan Sirois. Je crois qu’il ne faut pas nécessairement changer notre identité. Il faut éviter les erreurs non provoquées et offrir une performance mature défensivement. »

« Nous avons déjà montré que c’est possible de gagner à l’étranger. Avec une bonne organisation, une bonne discipline et un bon esprit de combat, tout est possible dans cette ligue. Dans un match au cours duquel c’est tout ou rien, c’est la concentration en défensive qui sera importante », a ajouté Losada.

Peu importe ce qui arrivera lors de cette finale, Losada souhaite que ses joueurs en ressortent grandis et qu’ils profitent pleinement de ce qu’ils vivront. Parce que oui, ce titre canadien est important pour le CF Montréal, mais ce qui en ressortira autour l’est tout autant.

« Je sais ce que ça représente de participer à une finale. Je l’ai fait comme joueur et comme entraîneur. Certaines personnes n’auront jamais l’occasion d’y jouer alors quand tu peux le faire, tu dois jouer comme si tu n’y retourneras jamais. C’est quelque chose de spécial et nous avons travaillé très, très dur pour avoir des moments comme ceux de mercredi », a insisté l’entraîneur-chef.

Tous les joueurs et le personnel ont fait le voyage à Vancouver. Camacho, qui s’est blessé à l’abdomen contre DC United, devrait retrouver son poste en défense centrale contre les Whitecaps.