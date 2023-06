À Roland-Garros, Zverev poursuit sa renaissance et passe aux quarts de finale

Alexander Zverev, ancien 2e joueur mondial, aujourd’hui 27e, a poursuivi sa renaissance à Roland-Garros en se qualifiant pour les quarts de finale aux dépens du Bulgare Grigor Dimitrov (29e), dominé 6-1, 6-4, 6-3 lundi soir.

Pour une place dans le dernier carré, Zverev affrontera l’inattendu Argentin Tomas Martin Etcheverry (49e), tombeur 7-6 (10/8), 6-0, 6-1 du gaucher japonais Yoshihito Nishioka (33e), diminué physiquement.

Cette édition 2023 ressemble à celle de la renaissance pour Zverev. Voilà l’Allemand de 26 ans en quarts de finale en n’ayant laissé échapper qu’un seul set sur la terre battue parisienne, un an après avoir quitté le terrain central appuyé sur des béquilles après s’être sérieusement tordu la cheville droite en pleine demi-finale face à Rafael Nadal. Cette blessure l’avait tenu hors circuit le reste de la saison 2022.

« C’est extraordinaire que je joue de la manière dont je joue en ce moment, j’en suis très heureux, je suis de retour en quarts de finale de Roland-Garros, c’est incroyable pour moi », s’est-il réjoui.

« J’espère que d’autres belles choses sont à venir, maintenant que je suis là, je ne veux plus partir », a ajouté Zverev, finaliste de l’US Open 2020.

C’est la première fois depuis son retour sur le circuit début 2023 que Zverev gagne quatre matches d’affilée dans un tournoi, du Grand Chelem qui plus est.

En habitué de la session de soirée — c’est son troisième match de suite programmé le soir — le grand Allemand a dompté les conditions décidément très venteuses depuis le début de la quinzaine parisienne et son adversaire en un peu plus de deux heures et quart.

À part deux contretemps, quand il a été mené 4 jeux à 2 dans la deuxième manche, puis quand Dimitrov est revenu de 3-0 à 3-3 dans la troisième, Zverev a largement eu le contrôle de la partie.

À 23 ans, Etcheverry va lui jouer son tout premier quart de finale en Grand Chelem. Il n’y avait jusque-là jamais dépassé le deuxième tour.

Rune et Haddad en quarts de finale

Que ce fut dur pour Holger Rune et Beatriz Haddad, lundi à Roland-Garros, mais le prodige danois et l’inattendue Brésilienne ont décroché leur billet pour les quarts de finale.

Rune s’est imposé contre l’Argentin Francisco Cerundolo (23e) 7-6 (7/3), 3-6, 6-4, 1-6, 7-6 (10/7) après 3 h 59 d’un combat acharné, durant lequel il a commis beaucoup de fautes directes (73 sur l’ensemble du match) et a semblé en difficulté physique au point de se faire donner un remède par le médecin au milieu du quatrième set.

Il y a aussi eu une erreur d’arbitrage qui lui a permis de remporter un point alors qu’il avait joué une balle après le second rebond, ce que l’arbitre n’a pas vu.

« Je suis désolé pour lui [Cerundolo]. Après cet incident, j’ai réussi le bris », a commenté le Danois en expliquant avoir joué la balle sans se rendre compte sur l’instant qu’elle avait doublé, mais reconnaissant a posteriori et en ayant vu les images que la balle avait effectivement fait deux rebonds.

L’an dernier, pour sa première participation à Roland-Garros, il avait atteint les quarts, son meilleur résultat à ce jour en Grand Chelem. Mais cette année, à 20 ans, il a changé de statut et se présente comme l’un des principaux rivaux face aux grands favoris Carlos Alcaraz (no 1 mondial) et Novak Djokovic (3e).

Dans un quart de vikings, Rune le Danois affrontera mercredi Casper Ruud le Norvégien, celui-là même qui l’avait éliminé l’an dernier.

Le no 4 mondial et finaliste l’an passé a bataillé trois sets et 3 h 20 pour venir à bout du Chilien Nicolas Jarry (35e) 7-6 (7/3), 7-5, 7-5.

« Ça a été trois sets très, très difficiles… Combien de temps ça aurait duré si nous étions allés au cinquième set ? » s’est interrogé le Norvégien de 24 ans, tout en précisant qu’il était « prêt s’il avait fallu jouer plus ».

Haddad nerveuse comme Djoko

Dans le tableau féminin, la Brésilienne Beatriz Haddad a mis le temps, mais s’est qualifiée pour son tout premier quart de finale d’un tournoi du Grand Chelem en remportant le troisième match féminin le plus long de l’histoire de Roland-Garros.

« Je suis très heureuse et fière de ne pas avoir baissé les bras et je pense que, pour ça, je mérite cette victoire », a déclaré Haddad (14e) après avoir battu l’Espagnole Sara Sorribes (132e) 6-7 (3/7), 6-3, 7-5 en 3 h 51.

Le match féminin le plus long à Roland-Garros a duré 4 h 07 et avait été remporté par la Française Virginie Buisson contre sa compatriote Noëlle van Lottum au premier tour en 1995.

« La clé a été de jouer tous les points, quel que soit le score. Je me disais que si j’étais nerveuse, mon adversaire l’était aussi. Et puis Novak Djokovic a dit que lui aussi était nerveux par moments. Alors si lui l’est, qui suis-je moi pour ne pas être nerveuse ? », a commenté Haddad.

Elle devient ainsi la première Brésilienne à se hisser en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem depuis Maria Bueno, en 1968 déjà à Paris.

Elle affrontera mercredi Ons Jabeur (7e) qui s’est au contraire débarrassée très tranquillement de l’Américaine Bernarda Pera (36e) 6-3, 6-1 en 1 h 03.

Finaliste de Wimbledon et de l’US Open l’an dernier, la Tunisienne de 28 ans n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale à Paris.

« C’était le seul quart de Grand Chelem qui me manquait », s’est félicitée Jabeur qui était devenue en 2020 la première joueuse arabe à atteindre les quarts d’un tournoi du Grand Chelem, en Australie.

L’autre quart du haut du tableau opposera la no 1 mondiale et tenante du titre polonaise Iga Swiatek, qui a bénéficié de l’abandon de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (66e), à l’Américaine Coco Gauff (6e), dans un match revanche de la finale de l’an dernier.