Le Heat s’impose à Denver et égalise à 1-1 en finale de la NBA

Gabe Vincent a marqué 23 points, Jimmy Butler et Bam Adebayo en ont marqué chacun 21 et le Heat de Miami a égalisé en série finale de la NBA en surmontant un effort monstre de Nikola Jokic pour battre les Nuggets de Denver 111-108 dans le deuxième match dimanche soir.

« Nos gars sont des compétiteurs, a confié l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. Ils adorent ce genre de moments. »

Max Strus a inscrit 14 points et Duncan Robinson en a ajouté 10 pour le Heat, qui avait une grosse avance au début, puis a perdu jusqu’à 15 points avant de reprendre la tête dans le quatrième quart-temps. Le Heat a battu les Nuggets 36-25 dans la dernière période, effaçant un déficit de huit points avant le dernier quart.

« Parlons d’effort, a dit l’entraîneur des Nuggets, Michael Malone. Je veux dire, c’est la finale de la NBA et nous parlons d’effort. C’est une énorme préoccupation pour moi. Vous pensiez probablement que je faisais juste une histoire après le match 1 quand j’ai dit que nous n’avions pas bien joué. Nous n’avions pas bien joué. … Ce n’est pas la pré-saison. Ce n’est pas la saison régulière. C’est la finale de la NBA. »

Jokic a marqué 41 points, Murray a ajouté 18 points et 10 aides pour les Nuggets, tandis qu’Aaron Gordon a fini la rencontre avec 12 points, et Bruce Brown avec 11 points.

« Ils ont juste joué dur, et comme je l’ai dit, c’était plus de discipline, a expliqué Murray. C’est une défaite quand on fait erreur après erreur, et ce ne sont pas eux qui vous battent, on leur donne des dunks ouverts ou des tirs ouverts. C’est dur de revenir de ça. »

Le match 3 est mercredi à Miami. Les Nuggets avaient une fiche de 11-0 en séries éliminatoires.