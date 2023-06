Hernan Losada tient encore ses auditions

Tous les matchs sont importants dans la MLS, mais certains d’entre eux sont parfois plus propices aux évaluations.

L’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, a mis la table pour les prochaines semaines en profitant du calendrier chargé pour faire une rotation au sein de ses joueurs. À quelques jours d’une finale en Championnat canadien, et contre une équipe quasi imbattable à domicile, l’occasion était belle pour pousser l’exercice un peu plus loin.

Dans la défaite de 3-0 de sa troupe contre l’Union de Philadelphie, samedi, Losada n’a pas chômé sur les lignes de côté. L’Argentin a donné du repos à la majorité de ses réguliers, il a utilisé des joueurs qui n’avaient pas eu l’occasion de se faire valoir depuis longtemps et il a salué le retour sur le terrain de deux de ses hommes.

Pendant la séquence de 11 matchs en 36 jours de son équipe, qui se terminera samedi prochain face à Minnesota United, Losada a répété que pratiquement tous ses joueurs seraient nécessaires et il n’a pas menti.

À Philadelphie, Sunusi Ibrahim et Lassi Lappalainen ont obtenu quelques belles occasions de marquer en première demie, mais c’est l’entrée de Mason Toye, au début de la deuxième demie, qui a retenu l’attention à l’avant. Après avoir raté deux mois d’activités en raison d’une blessure au genou, l’attaquant de 24 ans était heureux de revoir un peu d’action.

« J’étais simplement excité de revenir sur le terrain alors je n’ai pas vraiment évalué ma performance. Je voulais simplement donner des efforts pour l’équipe. Je n’ai ressenti aucune douleur au genou alors c’est positif. Je sais que je peux aider en marquant des buts et en étant dangereux », a dit Toye.

Finale mercredi

Losada a clairement mentionné qu’il l’avait à l’oeil afin de savoir si Toye était en mesure de donner quelque chose aux Montréalais lors de la finale du Championnat canadien, qui se déroulera mercredi à Vancouver.

C’est un peu dans cette même optique que l’entraîneur-chef a sorti le calepin pour évaluer le travail des milieux de terrain à caractère offensif.

Dès son arrivée, Bryce Duke a eu un impact positif au sein de l’attaque montréalaise, mais lors des derniers matchs, on dirait que la fatigue s’est fait sentir. Sean Rea a également offert des performances en dents de scie et Matko Miljevic vient récemment de guérir une blessure au genou. L’occasion était belle pour Ahmed Hamdi.

À son premier départ depuis le 15 avril, Hamdi a offert de beaux ballons à Ibrahim et Lappalainen et il a fait preuve de créativité. Au terme de la rencontre face à l’Union, l’Égyptien a reçu de bons mots de la part de Losada, qui ne semble pas encore avoir trouvé ce fameux « numéro 10 ».

« Nous sommes toujours à la recherche de ce milieu de terrain offensif qui peut nous donner des buts, des passes et qui peut être décisif dans le dernier tiers. C’est ce que nous avons trouvé en Hamdi en première demie », a observé Losada.

Du côté défensif, le milieu de terrain québécois Nathan Saliba a offert une prestation inspirée contre l’Union, qui compte sur un trio offensif menaçant composé de Julia Carranza, Mikael Uhre et Daniel Gazdag.

Âgé de 19 ans, Saliba a disputé beaucoup de minutes en début de saison, mais il a tranquillement perdu son poste. Dans la défaite du CF Montréal, samedi, il a impressionné son entraîneur-chef grâce à sa ténacité et ses efforts.

« Nathan a fait des pas en avant lors des entraînements. Il a obtenu beaucoup de minutes et beaucoup de départs en début de saison, mais il n’était peut-être pas prêt pour ça, a admis Losada. Nous avons décidé de travailler avec lui et il a une très bonne mentalité. Nous devons être plus combatifs et robustes et Nathan a été un exemple dans les duels contre l’Union. »

À l’arrière, Ousman Jabang est entré dans le match à la 81e minute et il a effectué ses débuts en carrière en MLS. George Campbell a quant à lui obtenu un départ pour une septième fois en huit parties, toutes compétitions confondues.

Devant le filet, même s’il semble s’être fait ravir le poste de gardien numéro un par Jonathan Sirois, James Pantemis a disputé une première partie depuis le 25 février, lorsqu’il s’était blessé à l’épaule lors du premier match de la saison.

Selon Losada, la balle est maintenant dans le camp des joueurs.

« Nous donnons des occasions aux joueurs, mais ce sont à eux de les saisir parce que nous ne pouvons pas en donner tous les week-ends. Nous n’avons pas seulement donné 20 ou 30 minutes à plusieurs joueurs, ils ont été titulaires. Je l’ai dit à plusieurs reprises, l’occasion vient parfois une fois par année ou une fois dans ta carrière. Tu dois être prêt. Tu essaies de faire de ton mieux et tu tentes d’apprécier », a-t-il soutenu.