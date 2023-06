Djokovic et Alcaraz à une marche d’une demi-finale choc à Roland-Garros

Novak Djokovic et le no 1 mondial Carlos Alcaraz, victorieux sur le même score dimanche, ne sont plus qu’à une victoire chacun de donner vie pour de bon à Roland-Garros à la demi-finale choc anticipée dès le tirage au sort.

En session de soirée, pour la première affiche féminine de l’édition 2023, la Biélorusse Aryna Sabalenka, no 2 mondiale, a éliminé l’Américaine Sloane Stephens (30e), avant de se soustraire, avec l’accord du tournoi comme au tour précédent, à la conférence de presse d’après-match.

Djokovic lancé

Premier des deux principaux favoris du Grand Chelem parisien, en l’absence de Rafael Nadal, qui vient de subir une arthroscopie à la hanche gauche, à investir le court central dimanche après-midi, Djokovic ne s’y est pas attardé, sans surprise.

Face au Péruvien Juan Pablo Varillas, 94e mondial, et pas le moindre match gagné en Grand Chelem avant Roland-Garros, le Serbe de 36 ans a bouclé la partie 6-3, 6-2, 6-2 en moins de deux heures en jouant son « meilleur tennis depuis le début » de la quinzaine parisienne.

« La performance d’aujourd’hui me donne évidemment beaucoup de confiance en mes sensations et mon jeu », souligne l’actuel no 3 mondial.

À la clé, un record de plus : celui du nombre de quarts de finale à Roland-Garros. Sur les terres mêmes de Nadal, qui y a triomphé quatorze fois, Djokovic atteint ce stade du tournoi pour la 17e fois de sa carrière. Soit une de plus que « Rafa ».

Son adversaire en quarts de finale sera le puncheur russe Karen Khachanov. Le no 11 mondial, demi-finaliste des deux derniers Grand Chelem (US Open 2022 et Open d’Australie 2023), a renversé l’Italien Lorenzo Sonego (48e) 1-6, 6-4, 7-6 (9/7), 6-1.

« Je sais quel est mon objectif ici », lance encore Djokovic.

À Paris, il a, pour la première fois, l’occasion de devenir le premier homme avec 23 titres du Grand Chelem à son palmarès. Là aussi, ça en ferait un de plus que Nadal.

Alcaraz s’attaque à Tsitsipas

Entré sur le Central après Djokovic, Alcaraz a éteint sur le même score, 6-3, 6-2, 6-2, lui en à peine plus de deux heures, le talentueux Italien Lorenzo Musetti (18e), autre visage de la nouvelle génération du tennis mondial, dont on attendait une tout autre résistance.

Mais son bilan étincelant de 42 coups gagnants contre seulement 23 fautes directes en dit long sur la qualité de jeu offerte par le no 1 mondial.

Photo: Thibault Camus Associated Press

« J’ai joué à un super niveau, mes coups étaient de grande qualité, j’ai joué un match vraiment complet », apprécie « Carlitos », qui a rapidement eu réponse à tout ou presque et n’a pas laissé respirer Musetti, pourtant auteur d’un meilleur départ.

Qualifié pour les quarts de finale, l’Espagnol de 20 ans égale son meilleur résultat sur la terre battue parisienne. Il y avait été stoppé par Alexander Zverev, alors dans le top 5 mondial, il y a un an.

L’attend désormais un autre gros morceau, le no 5 mondial Stefanos Tsitsipas, vainqueur de l’Autrichien issu des qualifications Sebastian Ofner (118e) 7-5, 6-3, 6-0.

Tsitsipas, double finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2021 et Open d’Australie 2023) fait son chemin discrètement dans cette édition 2023, mais il n’y a perdu qu’un manche jusque-là.

Personne n’a cependant gagné plus de matchs qu’Alcaraz sur terre battue en 2023 : désormais 24 sur 26 joués.

Duel Sabalenka-Svitolina

Après six premières affiches masculines, Sabalenka et Stephens ont eu les honneurs de la session de soirée sur le Central.

Rapidement menée 5 jeux à 0, l’Américaine, finaliste Porte d’Auteuil en 2018, a finalement donné du fil à retordre à la Biélorusse, mais la no 2 mondiale s’en est sortie 7-6 (7/5), 6-4 en 1 h 41 min.

Peu de temps après, et comme au tour précédent, l’organisation du tournoi a indiqué que Sabalenka « ne donnera [it] pas de conférence de presse », un exercice normalement obligatoire, mais qu'« une interview sera [it] menée par un représentant de la WTA ».

La Biélorusse de 25 ans avait fait valoir vendredi qu’elle ne se sentait « pas en sécurité » en conférence de presse après avoir été pressée deux jours plus tôt de questions sur sa position concernant l’invasion de l’Ukraine et ses relations avec l’autoritaire président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko.

En quarts de finale, un nouveau match à dimension politique l’attend néanmoins, face à l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Svitolina (28 ans), ex-no 3 mondiale, est déjà de retour à ce stade en Grand Chelem moins de huit mois après avoir donné naissance à son premier enfant, Skaï. Elle s’y est hissée aux dépens de la Russe Daria Kasatkina, no 9 mondiale, battue 6-4, 7-6 (7/5).

L'autre quart de finale connu dans le tableau féminin opposera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, hors circuit presque toute la saison 2022 à cause d’une blessure de longue durée au genou gauche, à la Tchèque Karolina Muchova (43e).