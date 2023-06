L’Union blanchit le CF Montréal 3-0

Le CF Montréal a résisté du mieux qu’il a pu, mais il a été dominé 3-0 par l’Union de Philadelphie, samedi soir, au Subaru Park.

Pas moins de huit des 11 partants pour le match nul de mercredi soir, à Washington, ont été laissés de côté pour le duel contre l’Union (9-4-3), qui est quasi imbattable à domicile depuis le début de la saison 2019 (48-7-14).

Le Bleu-blanc-noir devait donc s’attendre à une partie difficile et ce fut le cas, même s’il a eu ses occasions dans le dernier tiers.

La troupe de Philadelphie a dominé la colonne des tirs, 23 contre neuf, et celle des tirs cadrés, huit contre deux. Elle aurait même pu avoir deux ou trois buts de plus à son compteur.

Julian Carranza a touché la cible à deux reprises, en plus d’avoir raté une occasion en or, et Mikael Uhre a inscrit l’autre but de l’Union, qui n’a subi qu’un seul revers à ses 31 derniers matchs devant ses partisans (23-1-7).

Ayant les yeux vers la finale du Championnat canadien, qui se déroulera mercredi soir à Vancouver, l’entraîneur-chef Hernan Losada a donné des minutes à plusieurs joueurs différents, tout en reposant la majorité de ses réguliers.

Le gardien québécois James Pantemis a notamment effectué un premier départ depuis le 25 février, quand il s’était blessé à une épaule. Pantemis était disponible depuis le 20 mai, mais chaque fois, il avait cédé sa place comme partant à Jonathan Sirois.

Le CF Montréal (6-9-1) a encaissé une première défaite à ses quatre dernières sorties, mais il a été blanchi pour une septième fois à l’étranger cette saison.

Intraitable Union

Les Montréalais ont pu jouer avec l’Union en début de rencontre, mais l’équipe locale a ouvert la machine dès la 12e minute.

Après avoir récupéré un long centre, Matt Real a remis le ballon à Carranza à l’entrée de la surface de réparation. Ce dernier a fait figer Bryce Duke avant de décocher une frappe bien enroulée qui a trompé la vigilance de Pantemis à sa gauche.

Le CF Montréal a réussi à menacer à peine quatre minutes plus tard, mais Real s’est interposé devant un tir de Zachary Brault-Guillard pour éteindre le feu.

Les visiteurs pensaient bien pouvoir niveler le pointage à la 30e minute, mais le gardien Andre Blake a fermé la porte de façon spectaculaire devant un tir à bout portant de Lassi Lappalainen.

Cet arrêt est venu hanter les Montréalais quelques minutes plus tard. Nathan Harriel a décoché un lancer qui a été dévié par Robert Thorkelsson et qui a forcé Pantemis à utiliser ses réflexes. Le retour est toutefois arrivé au pied d’Uhre, qui a mis la touche finale.

La chance a une fois de plus tourné en faveur de l’Union à la 61e minute. Carranza a eu de l’espace pour tenter un tir. Le ballon a touché le pied de Gabriele Corbo et ensuite le dos de Joel Waterman pour passer par-dessus Pantemis, impuissant.

Carranza a eu son tour du chapeau au bout du pied quelques minutes plus tard, mais il a raté un filet pratiquement libre. Waterman a aussi fait des siennes en stoppant un ballon à la ligne des buts pour laisser le score tel quel.