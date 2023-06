Les Remparts veulent couronner leur saison en finale de la Coupe Memorial

Le point tournant qui a aidé les Remparts de Québec à connaître une campagne aussi dominante remonte à environ un an.

L’entraîneur-chef Patrick Roy a pointé en direction d’une défaite des Remparts en demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le 1er juin 2022 face aux Cataractes de Shawinigan. Les Remparts ont alors été éliminés par les éventuels champions du circuit, après avoir mené 2-1 dans la série au meilleur de cinq parties.

« Ç’a été une claque au visage de perdre les matchs 4 et 5, a reconnu l’ancien gardien vedette de la LNH. Ça nous a fait comprendre que nous devions être meilleurs et je pense que c’est ce que les gars ont fait.

« Ils se sont présentés pour la nouvelle saison en mission. »

L’attaquant des Remparts Zachary Bolduc, lui, pense que le vrai point tournant est survenu tard dans la saison, quand l’équipe a encaissé cinq revers en six sorties du 23 février au 7 mars.

Les Remparts ont ensuite gagné huit matchs de suite pour finir la campagne en force.

« Quand nous sommes unis et que nous jouons en unité de cinq, nous faisons de bonnes choses », a dit Bolduc, qui est devenu seulement le sixième joueur de la LHJMQ depuis l’an 2000 à connaître deux campagnes de suite d’au moins 50 buts.

« C’est ce que nous avons compris durant cette mauvaise séquence et je pense que ç’a fait de nous une meilleure équipe. »

L’ailier James Malatesta — lauréat du trophée Guy-Lafleur en tant que joueur par excellence des séries de la LHJMQ — croit que cette séquence difficile a été la meilleure chose qui soit arrivée à l’équipe.

« Ç’a rassemblé les troupes, a-t-il dit. Maintenant, nous sommes toujours affamés et nos attentes envers nous-mêmes sont plus élevées. »

Après avoir conclu la saison régulière avec le meilleur dossier de la LHJMQ, les Remparts ont balayé leurs trois premières séries. Ils ont ensuite vaincu les Mooseheads de Halifax en six parties pour gagner un premier titre du circuit en 47 ans.

À leur première participation à la Coupe Memorial depuis 2015, les Remparts ont vaincu les Blazers de Kamloops et les Thunderbirds de Seattle par un pointage combiné de 11-4, s’assurant rapidement d’une participation à la finale, présentée dimanche. Les Remparts ont ensuite perdu 4-2 face aux Petes de Peterborough, mardi.

Si le groupe en défensive a bien fait, tout comme le gardien William Rousseau, c’est le travail des attaquants qui a retenu l’attention.

Durant les séries de la LHJMQ, Justin Robidas s’est classé troisième pour les points avec 27, tandis que Malatesta a terminé à égalité au premier rang avec 14 buts, dont cinq gagnants. Théo Rochette s’est classé deuxième pour les aides avec 17, tandis que Bolduc a notamment fourni quatre buts en avantage numérique et trois buts gagnants.

Tous les membres du quatuor ont amassé quatre points en trois parties à la Coupe Memorial.

Roy s’est dit heureux de la production du groupe.

« Pendant toute l’année, nous avons mis l’accent sur l’importance de jouer sur 200 pieds et nous nous concentrons là-dessus », a-t-il dit.

Acquis des Foreurs de Val-d’Or en décembre, Robidas a développé une belle cohésion avec Malatesta, mettant la table pour trois de ses quatre buts à Kamloops.

« Nous sommes deux joueurs qui patinent bien et nous avons de l’aisance à nous trouver sur la glace, a dit Robidas. Il est plus un tireur et je suis plus un passeur. C’est donc facile pour moi de lui envoyer la rondelle en sachant qu’il va toucher la cible. »

Les Remparts viseront dimanche un troisième titre de la Coupe Memorial et un premier depuis 2006. Ils seront opposés aux Thunderbirds de Seattle, qui ont défait les Petes de Peterborough 4-1, vendredi soir.

« Ce serait la fin parfaite pour moi, a dit Bolduc, un choix de premier tour des Blues de St. Louis en 2021. Je vais jouer mon dernier match junior ici dimanche. Je veux finir avec une victoire.

« Quand je suis revenu de St. Louis en début de saison, j’ai dit que je voulais trois coupes. Nous avons gagné celles pour la saison et les séries et il reste la dernière à gagner.

« Dimanche, nous serons prêts à tout donner. »