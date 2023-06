Max Verstappen signe une autre pole position

Le Néerlandais Max Verstappen a guidé sa Red Bull jusqu’à la pole position en vue du Grand Prix de Formule 1 d’Espagne, devant l’Espagnol Carlos Sainz fils, samedi.

Double champion du monde en titre et meneur au classement des pilotes en 2023, Verstappen a récolté sa quatrième pole position de la saison, en sept courses.

Sainz fils a réussi à propulser sa Ferrari jusqu’à la première rangée, devant la McLaren de Lando Norris.

Au volant de sa Aston Martin, le Québécois Lance Stroll prendra le départ de la sixième position, dimanche, derrière Pierre Gasly (Alpine) et Lewis Hamilton (Mercedes).

Par ailleurs, son coéquipier et favori local Fernando Alonso partira de la neuvième position après qu’il eut endommagé le dessous de son bolide lorsqu’il a roulé dans le gravier.

Sergio Perez, vainqueur de deux courses en 2023 et coéquipier de Verstappen chez Red Bull, a également connu des ennuis et s’élancera de la 11e place.

Un an après avoir mérité la pole position en Espagne, Charles Leclerc occupera la 19e place sur la grille de départ dimanche, après que sa Ferrari eut été d’une lenteur déconcertante.

Des ennuis ont aussi marqué la journée de George Russell, qui prendra le départ de la 12e place, directement derrière Perez. Russell s’est notamment plaint du fait que sa Mercedes bondissait et a mentionné qu’il n’avait aucunement confiance en ses pneus.

Verstappen et Perez ont balayé les honneurs des six premières courses du calendrier. Au championnat des pilotes, Verstappen détient une avance de 39 points sur Perez et de 51 points sur Alonso.

La pluie qui est tombée pendant la troisième séance d’essais libres, plus tôt samedi, a laissé des traces humides qui ont entraîné plusieurs voitures dans les graviers au début de la séance de qualification.

La course sera présentée dimanche.

Avec la contribution de Joseph Wilson, de l’Associated Press