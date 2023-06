Une dernière chance de faire bonne impression pour plusieurs Alouettes

Pour bien des joueurs encore présents au camp des Alouettes, le match de vendredi face aux Tiger-Cats d’Hamilton représentera la dernière chance de laisser une bonne impression à l’entraîneur-chef Jason Maas et la direction du club de football montréalais.

Et les questions demeurent nombreuses à la veille de disputer ce deuxième et dernier match préparatoire, au stade Percival-Molson.

« Il y a encore des postes en jeu, que ce soit chez les receveurs, les quarts-arrières et les demis défensifs, a noté le directeur général Danny Maciocia après l’entraînement de mardi, au stade des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Ça va être un match intéressant, qui promet. En espérant que samedi, nous aurons des réponses. […] On se rencontre dès 6 h samedi matin. On va revoir le match et prendre ces décisions pendant la journée.

« Nous avons encore de grandes questions au poste de receveurs. Les demis défensifs, il y en a quelques-uns qui nous épatent : on veut voir comment les garder. Sur la ligne à l’attaque, le contenu canadien est très bon. Il faut voir qui on va habiller le 10 juin contre Ottawa. »

Il reste encore quelque 20 receveurs au camp des Alouettes et une quinzaine de demis défensifs.

En attaque, même si les Alouettes l’ont emporté 22-21 contre le Rouge et Noir la semaine dernière, Maas n’a pas été entièrement satisfait de ce qu’il a vu.

« J’aimerais voir une meilleure exécution, a-t-il souligné. Nous avons connu plusieurs séquences de deux essais suivis d’un dégagement. C’est normal pour un premier match préparatoire avec autant de monde en uniforme, mais je pense qu’on peut mieux exécuter. »

Place aux vétérans

En plus des « jeunes loups » désirant se tailler un poste, ce match contre les Ti-Cats marquera l’entrée en scène de plusieurs vétérans, notamment le quart partant Cody Fajardo et le porteur de ballon William Stanback.

« J’ai très hâte de me retrouver sur le terrain, a déclaré Fajardo plus tôt cette semaine. De demeurer à la maison la semaine dernière, ce n’est pas ce que vous souhaitez. Vous ne vous sentez pas comme membre de l’équipe à distance. Mais nous nous sommes réunis tous les vétérans pour regarder le match et les encourager de loin. Nous étions très heureux pour eux. Comme compétiteur, j’aurais voulu être là, mais je comprends que les entraîneurs devaient évaluer d’autres joueurs. »

« Nos vétérans auraient joué la semaine dernière si nous leur avions laissé le choix, a admis Maas. C’est très inspirant. Nos vétérans ont donné le ton dans ce camp. Ils ont compris notre plan de les laisser de côté la semaine dernière, mais ils avaient hâte de reprendre le collier cette semaine. »

Un en particulier qui a bien hâte de lancer sa saison est Stanback. Limité l’an dernier en raison d’une grave blessure à la cheville, le demi a hâte de prendre sa vitesse de croisière.

Conscient qu’il ne disputera pas toute la rencontre, il a tout de même une charge de travail souhaitée bien précise en tête.

« J’aimerais une quinzaine de courses, mais je prendrai ce qu’on me donnera, a-t-il dit. Je veux m’assurer que l’équipe est prête pour qu’on commence à gagner dès le début de saison. Je courrai le plus vite possible quand j’aurai le ballon ! »

« Stanback a été rien de moins qu’impressionnant à l’entraînement, l’a louangé Maas. Nous savons qu’il sera un vrai cheval de trait cette saison et qu’il accomplira du gros boulot.

« Quant à Cody, nous verrons à quel point nous l’utiliserons. S’il connaît deux très bonnes séries en début de match, il se pourrait que je le retire dès ce moment de la rencontre pour donner davantage de répétitions aux trois autres quarts. »

Car le poste de no 2 est toujours ouvert et Caleb Evans, qui a connu un camp difficile jusqu’ici, Davis Alexander et Mike Glass III sont tous dans la course pour seconder Fajardo.

Le coup d’envoi sera donné à compter de 19 h 30. Les Alouettes retrouveront ensuite le terrain d’entraînement aux abords du Stade olympique avant de lancer leur saison le 10 juin, contre le Rouge et Noir, à Montréal.