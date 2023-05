Surprise, Medvedev est renversé à Roland-Garros

PARIS — La Canadienne Bianca Andreescu a gagné 2-6, 6-3, 6-4 devant Victoria Azarenka au premier tour des Internationaux de France, mardi.

Contre la championne des Internationaux d’Australie de 2012 et de 2013, la championne des Internationaux des États-Unis de 2019 a scellé l’issue de la rencontre présentée sur le court Simonne-Mathieu au bout de deux heures et 30 minutes.

Andreescu a eu besoin de cinq balles de match avant de fermer les livres.

Au prochain tour, Andreescu affrontera l’Américaine Emma Navarro, qui a défait la Russe Erika Andreeva 6-2, 3-6, 6-4.

« Je trouvais que je commençais à devenir trop passive et je la laissais enchaîner les coups gagnants, a dit Andreescu après la rencontre. Je me suis dit que si je voulais au moins que le match soit serré, je devais appliquer plus de pression. J’ai commencé à frapper la balle plus tôt. »

« Mon service est devenu une arme et je crois que ça m’a beaucoup aidée. »

Andreescu a donc rejoint sa compatriote Leylah Annie Fernandez au deuxième tour du deuxième tournoi majeur de la saison. Fernandez affrontera la Danoise Clara Tauson au deuxième tour, mercredi.

La Lavalloise âgée de 20 ans doit également entreprendre son parcours en double féminin avec sa coéquipière américaine Taylor Townsend. Elles affronteront au premier tour l’Italienne Sara Errani et l’Américaine Bethanie Mattek-Sands.

Les Canadiennes Gabriela Dabrowski et Rebecca Marino seront également en action en double avec leur partenaire de jeu respective.

Par ailleurs, aucun joueur canadien n’était en action du côté masculin mardi.

L’Ontarien Denis Shapovalov, le dernier représentant de l’unifolié encore en lice à Paris, aura rendez-vous au deuxième tour mercredi avec l’Italien Matteo Arnaldi.

Félix Auger-Aliassime a baissé pavillon 4-6, 4-6 et 3-6 devant l’Italien Fabio Fognini au premier tour, lundi. Après la rencontre, le Québécois a indiqué avoir été « malade toute la nuit » qui a précédé son entrée en scène à Roland-Garros.

La Presse canadienne