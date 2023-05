Le CF Montréal veut améliorer sa fiche à l’étranger contre D.C. United

Les choses ont bien changé depuis que le CF Montréal s’est incliné contre D.C. United, mais une tendance reste à briser : les insuccès à l’étranger.

Le Bleu-blanc-noir était une proie vulnérable lorsque l’équipe de Washington est venue soutirer une victoire de 1-0 au stade Saputo, le 15 avril, dans ce qui est encore à ce jour la seule défaite à domicile des Montréalais en 2023.

Les hommes de Hernan Losada n’avaient gagné qu’un seul de leurs six premiers matchs de la saison, ils n’avaient inscrit que trois buts et ils avaient été blanchis lors de leurs cinq parties à l’étranger. Cette rentrée au stade Saputo devait être une fête, mais celle-ci n’a finalement jamais eu lieu.

Depuis, le CF Montréal (6-8-0) s’est ressaisi en remportant huit de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et il a obtenu sa place pour la finale du Championnat canadien. Il occupe le neuvième rang de l’Association Est, soit un échelon plus bas que D.C. United (5-6-4).

Le duel de mercredi soir, au Audi Field, est important pour le classement, mais il entre également dans la catégorie des bons tests pour voir où sont rendus les Montréalais dans leur progression.

« C’est un match comme les autres lorsque nous voulons obtenir des points loin de notre domicile. Je crois que nous avons plus de confiance en ce moment, pendant cette séquence de matchs. Surtout avec la finale du Championnat canadien qui s’en vient. Le plus important, c’est que nous sommes concentrés sur ce que nous avons à faire », a mentionné l’attaquant Ariel Lassiter.

L’apport de Lassiter et de Bryce Duke, acquis de l’Inter Miami CF seulement quelques jours avant le premier affrontement de la saison entre la formation montréalaise et D.C. United, est venu amener une bonne dose de créativité offensive au CF Montréal. C’est quelque chose qui manquait cruellement en début de campagne.

Le retour au jeu de quelques joueurs blessés a également permis au Bleu-blanc-noir de se relancer après un très mauvais début de saison.

« Il y a eu une évolution. Nous ne sommes pas la même équipe qu’en début de saison, ou lorsque nous avons perdu à domicile. Nous avons une mentalité positive et je sens qu’au sein du groupe, il y a beaucoup d’énergie positive. Il y a aussi plus de cohésion entre les joueurs et je pense que les choses fonctionnent beaucoup mieux, petit à petit », a exprimé Losada.

Le défi de gagner à l’étranger

Les choses fonctionnent mieux, sauf à l’étranger. Les Montréalais sont pratiquement intraitables devant leurs partisans, mais ils n’ont enregistré qu’une seule victoire en huit sorties sur les terrains adverses en MLS (1-7-0).

Le contraste est frappant cette saison, mais il l’est tout autant en comparaison avec ce qui s’est produit en 2022. Le CF Montréal avait alors établi un record de la MLS pour le plus de victoires à l’étranger au cours d’une même saison (11).

Comme les résultats ont été encourageants au cours des dernières semaines, certains joueurs évitent de paniquer et ont l’impression que les choses sont sur le point de débloquer.

« Nous avons connu du succès auparavant. Il y a plusieurs joueurs qui étaient ici la saison dernière et ils ont de l’expérience à l’étranger. Je pense que c’est une question de temps avant que nous puissions gagner des matchs à l’extérieur de notre domicile », a insisté le milieu de terrain Victor Wanyama.

Un point serait déjà un pas dans la bonne direction pour le CF Montréal et pour Losada. Ce dernier effectuera un retour à Washington, après avoir dirigé D.C. United pendant 15 mois, entre janvier 2021 et avril 2022.

La fin de l’association entre le club de la capitale américaine et l’entraîneur-chef a cependant été un peu houleuse. Quelques semaines après le congédiement de Losada, l’ancien gardien de D.C. United Chris Seitz a publié une longue enfilade sur Twitter pour dénoncer les pratiques sévères de l’Argentin.

Maintenant que cette histoire est chose du passé, Losada a hâte de renouer une fois de plus avec son ancienne équipe et il ne s’attend pas à recevoir de cadeaux.

« Je m’attends à un match difficile contre un adversaire qui a beaucoup investi pendant la saison morte. C’est une équipe compétitive, a-t-il souligné. Ça va être spécial, parce que j’ai travaillé là pendant un an et demi, dans un beau stade et dans une belle ambiance. C’est toujours spécial quand tu reviens à un endroit où tu as travaillé. »

Même s’il a réintégré l’équipe, l’attaquant Mason Toye (genou) ne devrait pas être en uniforme pour le match de mercredi, tout comme le Québécois Samuel Piette (adducteurs). Romell Quioto (ischiojambiers) est quant à lui blessé à long terme.