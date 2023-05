Le CF Montréal à la recherche de l’équilibre entre performance et repos

Plusieurs partisans du CF Montréal seraient prêts à échanger leur place avec celle de leurs joueurs favoris, mais les dernières semaines refroidiraient peut-être leurs ardeurs.

Alors que le Bleu-Blanc-Noir amorce une quatrième semaine d’affilée avec deux matchs à disputer, l’ambiance semblait décontractée à l’entraînement de lundi, au Centre Nutrilait.

Ce n’est pas de cette façon que le plan du mois de mai avait été dessiné, mais deux matchs en Championnat canadien sont venus priver les joueurs d’un peu de repos. Le CF Montréal est cependant loin de s’en plaindre, lui qui participera à la finale du tournoi mercredi prochain, lors d’une cinquième et dernière semaine de suite avec deux matchs à jouer.

Les hommes d’Hernán Losada termineront leur séquence de 11 matchs en 36 jours en accueillant le Minnesota United, le 10 juin. Entre-temps, la fatigue se fait grandement sentir, et les joueurs s’accrochent à ce qu’ils peuvent pour éviter que le corps lâche en cours de route.

« Je n’ai jamais vécu quelque chose du genre, a assuré le milieu de terrain Victor Wanyama. Quand je jouais en Angleterre, des séquences de la sorte ne duraient que deux semaines. C’est difficile, mais le plus important, c’est de se reposer. Mentalement, je veux seulement penser à ce que je peux faire pour récupérer. Nous allons malgré tout continuer à nous battre pour chaque victoire et chaque point. »

Et pour s’être battu, le CF Montréal l’a fait. Depuis le début de cette séquence, l’équipe a présenté un dossier de 5-2-0, toutes compétitions confondues, et elle serait actuellement des éliminatoires si celles-ci commençaient aujourd’hui.

Les munitions manquaient en début de saison et les résultats ont tardé avant de se pointer le bout du nez, alors que plusieurs joueurs étaient aux prises avec une blessure. Le retour au jeu de certains d’entre eux et une transaction avec l’Inter Miami CF, qui a amené Bryce Duke et Ariel Lassiter à Montréal, ont toutefois redressé la barque.

Pendant que les matchs s’enfilaient, Losada a régulièrement mentionné qu’il n’hésiterait pas à effectuer une rotation entre ses joueurs. L’Argentin a tenu promesse en utilisant pratiquement tout son personnel.

Au poste de milieu de terrain offensif, Duke s’est mis en évidence au début de cette séquence éreintante. Matko Miljevic a effectué un retour au jeu et il a amorcé le duel de mercredi, en demi-finale du Championnat canadien. Ahmed Hamdi est pour sa part entré dans la rencontre de samedi, au début de la deuxième demie.

« C’est la rotation, je veux donner des minutes à tout le monde. J’ai donné 45 minutes à Hamdi, 45 à Duke. Nous avons quatre milieux de terrain offensifs en santé et c’est impossible de jouer avec les quatre en même temps. Ça dépend des adversaires et des situations. Ce n’est pas facile d’entrer en deuxième demie ou de jouer seulement quelques minutes, mais la mentalité a toujours été très bonne », a expliqué Losada.

Le seul cas d’exception est celui du Québécois Mathieu Choinière, qui a obtenu le départ lors des 16 dernières parties de sa troupe. Samedi, il a été remplacé à la 71e minute. Lorsqu’il lui a été demandé s’il envisageait de donner une soirée de congé au joueur, Losada s’est bien amusé avec les journalistes.

« J’ai déjà donné 20 minutes de repos à Mathieu au dernier match, alors c’est assez, a-t-il dit en riant. C’est tout ce que je peux lui donner, malheureusement. »

Choinière est l’un des joueurs les plus en forme du CF Montréal, mais cette série de matchs pourrait tout de même l’exposer à des blessures. Il en va de même de ses coéquipiers.

Losada estime toutefois que l’équipe a réussi à trouver un bel équilibre pour ne pas presser tout le jus du citron.

« Il n’y a aucune raison de penser que des blessures arrivent maintenant, a-t-il déclaré en se cognant la tête comme s’il touchait du bois. Je pense que nous avons fait du bon travail avec le personnel médical, le personnel de performance, pour trouver un bon équilibre, procéder aux bons changements et avoir une bonne rotation. Tu ne veux pas que les joueurs soient essoufflés et qu’ils soient victimes de crampes après les matchs. Après, c’est une question de récupération. »

L’attaquant Mason Toye, qui est blessé depuis plusieurs semaines, s’est entraîné avec ses coéquipiers, lundi. Losada a indiqué que Toye n’avait pas participé à l’entraînement à 100 pour cent comme ses coéquipiers et que l’équipe visait, dans son cas, une réintégration lente.