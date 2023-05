Le Canada remporte l’or au Championnat du monde de hockey

Aidé par deux buts de Samuel Blais, le Canada a battu l’Allemagne 5-2 en grande finale du Championnat du monde de hockey, dimanche.

Il s’agit d’un 28e titre pour le Canada, un sommet dans l’histoire du tournoi. La Russie / l’Union soviétique en totalise 27.

Lawson Crouse, Tyler Toffoli et Scott Laughton ont marqué les autres buts du Canada.

John Peterka et Daniel Fischbuch ont déjoué le gardien du Canadien de Montréal Samuel Montembeault, qui a fait face à 23 tirs. Mathias Niederberger a réalisé 23 arrêts sur 27 tirs pour les Allemands.

Peterka a inscrit le premier but de la finale, après 7:44 de jeu. Moritz Müller et le défenseur des Red Wings de Detroit Moritz Seider ont obtenu des mentions d’aide.

Après avoir purgé une pénalité d’équipe pour avoir retardé le match à la suite du but de l’Allemagne, Blais a créé l’égalité 1-1 avec un tir précis près de l’enclave. Peyton Krebs des Sabres de Buffalo et Jake Neighbours des Blues de St. Louis ont récolté les aides.

L’Allemagne a repris une avance d’un but en deuxième période grâce à Fischbuch.

Alors que les Allemands voulaient dégager la rondelle, celle-ci a plutôt frappé un coéquipier à la ligne bleue et a permis à Fischbuch de récupérer le disque à la suite d’un bond bizarre, pour enfiler son deuxième du tournoi. Seider a récolté une deuxième aide sur le but.

Avec 2:32 à disputer au deuxième engagement, le Canada a de nouveau ramené les deux équipes à la case départ. En avantage numérique, Crouse s’est positionné dans l’enclave et a redirigé une superbe passe de Krebs dans le filet.

Blais a marqué son deuxième but du match après 4:51 de jeu en troisième période, à la suite d’un revirement provoqué par Cody Glass derrière le filet de l’Allemagne.

Le sixième but de Blais dans le tournoi a permis au Canada de prendre l’avance pour la première fois dans le match.

Le Canada a doublé son avance avec 8:09 à jouer en temps réglementaire, lorsque Toffoli a choisi de tirerlors d’une poussée à deux contre un et a battu Niederberger de vitesse, d’un tir entre les jambières.

Laughton est venu confirmer la victoire du Canada en marquant le cinquième but des siens dans un filet désert, avec moins de deux minutes à jouer.

Le bronze à la Lettonie

Plus tôt en journée, Kristians Rubins a inscrit son deuxième but du match à 1:22 de la période de prolongation pour mener la Lettonie à une victoire de 4-3 aux dépens des États-Unis et à la médaille de bronze.

C’est la première fois de son histoire que la Lettonie se classe dans le top-3 à cet événement. Ce pays n’avait jamais fait mieux qu’une septième place, un tour de force qu’il avait réalisé en trois occasions.

De leur côté, les États-Unis ont laissé filer la médaille de bronze pour une deuxième année consécutive.

La formation américaine s’était montrée intraitable en gagnant ses huit premières parties du tournoi avant de perdre le match de demi-finale samedi, par un score de 4-3 et également en prolongation, cette fois contre l’Allemagne.

Avant d’inscrire le filet victorieux, Rubins avait marqué le but égalisateur avec 5:39 à jouer à la troisième période.

Roberts Bukarts et Janis Jaks ont également touché la cible pour la Lettonie.

Rocco Grimaldi a réussi deux des buts des États-Unis, chaque fois pour permettre à sa formation d’égaler le score en première période.

Puis, après 6:19 de jeu en troisième période, Matt Coronato a donné aux États-Unis leur première avance du match.