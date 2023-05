Verstappen remporte le Grand Prix de Monaco

Le Néerlandais Max Verstappen a dominé de fil en fil le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, dimanche, et sa quatrième victoire en six courses depuis le début de la saison lui a permis d’accroître son avance au sommet du classement du championnat des pilotes.

Le vétéran espagnol Fernando Alonso, au volant de sa Aston Martin, a terminé au deuxième rang, devant le Français Esteban Ocon, sur Alpine.

Alonso a accédé au podium pour la cinquième fois de la saison, après avoir terminé quatre fois en troisième place.

Son coéquipier Lance Stroll a été contraint à l’abandon après avoir endommagé son véhicule et il a dû se contenter du 20e et dernier rang.

Pendant la majeure partie de la course, Verstappen a roulé sur une piste sèche et étroite, où doubler un rival est l’exercice le plus difficile en Formule 1.

Mais un Grand Prix du Monaco sans le moindre incident est rare, et de fortes pluies ont perturbé l’épreuve alors qu’il restait environ 20 tours à négocier sur les 78 de la course.

Certains pilotes s’étaient arrêtés aux puits pour chausser leur voiture avec des mauvais pneus intermédiaires peu de temps avant l’averse et ont perdu de leur emprise sur la piste.

Carlos Sainz fils a glissé de côté dans le mur et a été chanceux de ne pas abîmer sa Ferrari, tandis que Kevin Magnussen a perdu le contrôle de sa Haas.

Lewis Hamilton (Mercedes) s’est classé quatrième et a récolté un point additionnel pour le tour le plus rapide. Son coéquipier George Russell a terminé en cinquième place.

Samedi, Verstappen avait dominé les qualifications par 84 millièmes de seconde sur Alonso, privant ainsi l’Espagnol d’une première pole position en 11 ans.

Quant à Sergio Perez, coéquipier de Verstappen chez Red Bull, il a terminé en 16e position après avoir amorcé l’épreuve de la 20e et dernière position sur la grille de départ.

Vainqueur pour la deuxième fois à Monaco, Verstappen compte 39 victoires en carrière, toutes avec Red Bull.