Les Stars évitent encore l’élimination

Les Stars de Dallas ont une fois de plus évité l’élimination contre les Golden Knights de Vegas, samedi, l’emportant 4-2 dans le sixième match de la série finale de l’Association Ouest.

Ty Dellandrea a inscrit le but vainqueur et le but d’assurance en troisième période, en 1:27.

Luke Glendening et Jason Robertson ont marqué les autres filets des Stars, tandis que Jake Oettinger a repoussé 27 rondelles.

« Il est l’un des gars les plus cool avec qui j’ai joué, a dit Oettinger. Il mérite chacune de ses chances et les joueurs sont très heureux pour lui dans le vestiaire. Tout ce qui lui manquait, c’était une opportunité pour lever son jeu d’un cran, et c’est ce qu’il a fait. »

Ivan Barbashev et Chandler Stephenson ont riposté pour les Knights. Ceux-ci mènent la série 3-2, après avoir remporté les trois premiers matchs de la confrontation.

Adin Hill a réalisé 30 arrêts.

La série retourne à Dallas pour le sixième match, lundi. Le capitaine des Stars Jamie Benn sera de retour, après une suspension de deux rencontres.

L’entraîneur-chef des Stars Peter DeBoer a mentionné après le match que la performance de son équipe samedi a démontré à quel point Benn est important pour eux, sachant qu’il allait revenir dans l’alignement grâce à une victoire dans le cinquième match.

« Ça en dit long sur ce que Benn représente pour notre équipe, a dit DeBoer. Ce match a prouvé qu’il est important pour nous. »

Les Stars ont été punis après seulement 50 secondes d’action, lorsque Mason Marchment a fait trébucher William Karlsson. Les Golden Knights n’ont pas été capables d’en profiter, mais ont tout de même obtenu quatre tirs durant l’avantage numérique.

Avec 11:13 à faire au premier vingt, Hill a volé un but à Roope Hintz. L’attaquant des Stars a récupéré la rondelle devant le demi-cercle du gardien, avant de se retourner et tirer rapidement vers le filet, alors que Hill semblait compromis. Le cerbère a toutefois sorti la mitaine pour effectuer un superbe arrêt.

Avec 6:24 à jouer en première période, Barbashev a effectué une belle feinte et a battu Oettinger de vitesse en ramenant la rondelle de son côté fort.

L’avance des Golden Knights n’a toutefois pas duré longtemps, alors que Glendening a fait dévier un tir de la pointe de Thomas Harley moins de deux minutes plus tard pour créer l’égalité à 1-1.

Stephenson a redonné les devants Golden Knights après 3:20 de jeu en deuxième période. L’attaquant a décoché un bon tir du côté de la mitaine, du cercle des mises en jeu.

Tout comme au premier engagement, les Stars ont répliqué moins de deux minutes plus tard pour créer l’égalité. Robertson a d’abord décoché un tir qui a été bloqué par Shea Theodore, mais a récupéré le disque devant lui pour battre Oettinger. Sur son deuxième tir, la rondelle a dévié sur un bâton et a fait un drôle de bond. Oettinger a perdu la rondelle de vue et celle-ci est passée par-dessus lui, avant de pénétrer le filet.

En début de troisième période, Hill a une fois de plus sauvé les meubles avec un autre vol de la mitaine, cette fois contre Joel Kiviranta. Hill a même laissé tomber son bâton afin de s’élancer vers sa gauche plus facilement et bloquer la rondelle.

À mi-chemin en troisième période, Dellandrea a donné l’avance aux Stars pour la première fois du match, grâce à un tir en entrée de zone qui a déjoué Hill. Le lancer a dévié sur le bâton du défenseur devant Dellandrea, et il n’en fallait pas plus pour faire oublier ses arrêts précédents.

Dellandrea a ajouté son troisième but des séries à 12:02.