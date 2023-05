Le CF Montréal blanchit l’Inter Miami CF 1-0

Un arrêt spectaculaire de Jonathan Sirois a mis la table pour le seul but de la rencontre et le CF Montréal a blanchi l’Inter Miami CF 1-0, samedi soir, au stade Saputo.

Seulement quelques minutes après que Sirois eut bloqué un tir à bout portant de Corentin Jean, Ariel Lassiter a servi un centre de grande qualité à Chinonso Offor, qui a inscrit le but vainqueur.

Dans ce match de retrouvailles pour Bryce Duke et Lassiter, qui ont été acquis de l’équipe floridienne il y a plus d’un mois en retour de Kamal Miller, le CF Montréal (6-8-0) a mis fin à une séquence de deux revers en MLS.

Le Bleu-blanc-noir, qui s’est temporairement hissé au huitième rang de l’Association Est, a également signé une quatrième victoire de suite à domicile. Il n’a pas accordé un but devant ses partisans depuis le 15 avril, face à DC United.

L’Inter Miami CF (5-9-0) a quant à lui subi une troisième défaite d’affilée en MLS. Il a perdu six de ses sept parties à l’étranger depuis le début de la campagne.

Utilisé comme partant pour un 16e match de suite, Mathieu Choinière en était à une 100e apparition en carrière avec la formation montréalaise.

Le CF Montréal reprendra l’action mercredi soir, alors qu’il rendra visite à DC United.

Sirois s’illustre

Les Montréalais ont dicté le rythme dans les premières minutes du match, prenant d’assaut le territoire ennemi grâce à plusieurs attaques rapides.

Offor, Duke et Sunusi Ibrahim ont eu quelques connexions offensives pendant que les ailiers Lassi Lappalainen et Aaron Herrera leur servaient de bons ballons. Malgré un bon nombre de tirs au but, aucun n’a cependant touché le cadre.

Les visiteurs ont également eu leurs moments près du filet de Sirois, notamment dans les 15 dernières minutes de la première demie. La meilleure occasion est venue du pied de Robert Taylor, qui a tout juste raté la cible à la 37e minute.

Sirois a pu se signaler à la 51e minute. Après que Leonardo Campana eut remis le ballon dans le centre de la surface de réparation, le gardien québécois a plongé à sa gauche pour repousser un tir de Jean.

Ses coéquipiers l’ont récompensé moins de deux minutes plus tard. Lassiter a effectué un centre parfait pour Offor, qui s’est défait de la couverture de Franco Negri avant de tendre le pied droit pour ouvrir le pointage.

Sirois a une fois de plus réalisé un arrêt clé, lors d’un coup franc de Negri à la 78e minute, mais il a également joué de chance à deux occasions. À la 87e minute, une violente frappe de Nicolas Stefanelli a touché la barre horizontale alors que Benjamin Cremaschi a vu son tir s’arrêter contre le poteau, dans les arrêts de jeu de la deuxième demie.

Le CF Montréal a eu chaud en fin de match, mais il a pu fermer les livres pour enregistrer la victoire.