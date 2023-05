Artur Berterbiev défendra ses trois ceintures face à Callum Smith à Québec

Artur Beterbiev voulait défendre ses trois titres mondiaux au Québec. Top Rank et Eye of the Tiger Management lui ont permis de réaliser son souhait.

Beterbiev (19-0, 19 K.-O.) mettra en jeu ses ceintures des mi-lourds de l’International Boxing Federation (IBF), du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Organization (WBO) contre le Liverpuldien Callum Smith (29-1, 21 K.-O.) le 19 août prochain, au Centre Vidéotron de Québec.

Aux dires de Marc Ramsay, Smith représente le plus gros défi depuis le début de la carrière de Beterbiev, qui se trouve en Russie pour un pré-camp de 21 jours en altitude.

« Ce n’est pas pour mousser la vente des billets que je dis cela », a indiqué Ramsay lors de la conférence au Centre Vidéotron, jeudi.

« C’est complexe et complet, a-t-il précisé plus tard. C’est un boxeur complet de six pieds trois, qui a une longue portée, une grande carrière chez les amateurs. Beaucoup d’habiletés, de la vitesse de la puissance : il amène beaucoup de choses à un combat de boxe. C’est complexe comme dossier, mais c’est un défi qui est fascinant pour nous.

« À mon point de vue, c’est le meilleur des mi-lourds. Il a les qualités d’Oleksandr Gvozdyk, qu’Artur a battu, mais avec un côté physique plus développé. »

Ramsay aurait évidemment souhaité que son protégé affronte Dmitry Bivol pour la ceinture de la World Boxing Association (WBA), la seule qui manque à sa collection, mais il semble que du côté du clan Bivol, on fasse tout pour éviter Beterbiev.

« Ça aurait été notre option numéro 1, mais il n’y a pas vraiment eu de négociations, ça semble fermé de leur côté. Alors on se tourne vers une défense obligatoire. C’est ce qu’on fait depuis 10 ans avec Artur : on est toujours soit en obligatoire, soit en unification. »

Smith, dont la seule défaite a été subie aux mains de Saul « Canelo » Alvarez, est l’adversaire obligatoire de Beterbiev au WBC. Il est également classé deuxième à la WBO et troisième à l’IBF. L’Anglais remontera sur le ring pour la première fois depuis sa victoire par K.-O. face à Mathieu Bauderlique, en août dernier.

Pour Beterbiev, il s’agira d’un premier combat depuis sa victoire acquise par K.-O. contre Anthony Yarde en Angleterre en janvier dernier. Yarde menait alors sur deux des trois cartes des juges.

Lourde commande pour Kean

EOTTM promet une carte relevée pour l’événement. Simon Kean (32-1, 22 K.-O.) fera les frais de la demi-finale face à un adversaire du top 10 mondial. Camille Estephan, président d’EOTTM, n’a pas voulu s’avancer sur l’identité du boxeur, car il est en discussion finales avec deux adversaires. Le Suédois Otto Wallin est l’un de ceux-là. L’autre est protégé de Top Rank qu’Estephan a préféré ne pas nommer.

« Peu importe l’adversaire, c’est un combat qui fera progresser Simon dans les classements, car les deux sont bien classés », a assuré Estephan. Wallin (25-1, 14 K.-O.), qui a subi sa seule défaite contre Tyson Fury, occupe actuellement le huitième rang au classement de la WBO. Il pointe également au neuvième échelon de l’IBF et du WBC.

Christian Mbilli (24-0, 20 K.-O.), Leïla Beaudoin (9-1, 1 K.-O.), Clovis Drolet (13-1, 9 K.-O.), ainsi que le nouveau protégé d’Eye of the Tiger Mehmet Nadir Unal (4-0, 4 K.-O.) seront également de la partie. Leurs adversaires seront dévoilés sous peu.

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Comme Mbilli est également un boxeur de Ramsay, l’entraîneur confiera son coin à ses adjoints pour ce combat, une situation qui ne lui plaît pas.

« Je vais m’occuper uniquement d’Artur dans ce gala. Je vais diviser mon équipe et ce sont Russ Anber et Samuel Décarie qui vont s’occuper de Christian et Mehmet.

« Ça augmente le niveau de stress. Ce n’est pas une situation que j’aime, mais l’enjeu et l’ampleur du combat font en sorte qu’on ne peut pas avoir l’esprit à 14 places différentes. C’est le genre de combat qui se gagne sur des détails, alors toute mon attention sera tournée vers Artur ce soir-là. »

Chance pour Québec

Martin Tremblay, chef de l’exploitation de la division sports et spectacles de Québecor, a fait valoir que Québec fait bien des jaloux en ayant obtenu l’organisation de ce gala, le premier gala d’envergure en plus de deux ans présenté dans la Vieille Capitale.

« Ce gala aurait pu avoir lieu partout dans le monde, a-t-il dit. Tous les arénas d’Angleterre auraient été remplis pour voir Callum Smith. »

Et pas qu’eux : Estephan assure que plusieurs villes étaient sur les rangs de ce côté-ci de l’Atlantique également.

« New York voulait ce combat ; Las Vegas voulait ce combat, a-t-il fait valoir. C’est parce qu’Artur a demandé à se battre chez lui que Top Rank a regardé de notre côté.

« Nous leur avons dit que s’ils voulaient faire appel à nous pour organiser des combats d’Artur, nous étions là. Notre relation avec Top Rank — on a deux boxeurs en copromotion avec eux — a fait pencher la balance de notre côté. »

Le groupe du vénérable Bob Arum a remporté l’appel d’offres contre Eddie Hearns et Matchroom par 15 000 $ US seulement : Top Rank a misé 2,015 millions $ contre les 2 millions $ déposés par les Anglais.

La présence de Matchroom assure d’ailleurs un diffuseur britannique pour l’événement. ESPN se déplacera à Québec avec toute son équipe pour l’occasion, tandis qu’au Québec, le gala pourra aussi être suivi sur PunchingGrace.com.