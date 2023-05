Hamilton confiant de s’entendre avec Mercedes

Les négociations entre le pilote Lewis Hamilton et l’écurie Mercedes progressent et le Britannique espère que les choses se régleront « dans les semaines à venir ».

C’est ce qu’a déclaré Hamilton, jeudi, en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, qui aura lieu dimanche.

Détenteur de sept titres de champion du monde de Formule 1, Hamilton complète la dernière année de son contrat en 2023. Or, son nom a été associé avec Ferrari, dernièrement, dans l’éventualité où il n’y aurait pas de renouvellement avec Mercedes.

Toutefois, le pilote de 38 ans a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’approche de la part de Ferrari. Aussi, Hamilton a fait savoir que son équipe travaille, à l’heure actuelle, avec le propriétaire principal de Mercedes, Toto Wolff.

« Naturellement, lors de négociations contractuelles, il y aura toujours de la spéculation », a mentionné Hamilton. « Mon équipe travaille étroitement avec Toto en coulisses. Nous sommes presque sur le point d’avoir un contrat prêt. »

Hamilton, qui occupe le premier rang dans l’histoire de la F1 avec ses 103 victoires et ses 103 pole positions, a été pressé d’autres questions quant à une date potentielle de signature.

« C’est ce vers quoi nous travaillons, et donc, nous espérons que ça viendra au cours des prochaines semaines. Je compte sur une excellente équipe à l’arrière-scène qui est en charge de tout ce travail », a répondu le Britannique.

Au passage, Hamilton a admis qu’il était soulagé de ne plus avoir à s’occuper de cet aspect de son métier.

« De voir que l’équipe se concentre là-dessus pour me permettre de ne penser qu’à ma besogne me place dans une bien meilleure position qu’avant. Parce que je me souviens que j’ai dû m’occuper de mes propres négociations, et c’était très stressant. »

De son côté, Frédéric Vasseur, directeur de l’écurie Ferrari, a rejeté les rumeurs selon lesquelles il aurait approché Hamilton en vue d’un transfert potentiel vers son écurie l’année prochaine.